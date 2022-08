Sparta se bude muset obejít bez Kuchty pět duelů. Pyká za šlápnutí na gólmana Liberce

Jeho zákrok ze závěru nedělního ligového zápasu 1. kola Fortuna ligy mezi Spartou a Libercem se stal nejdiskutovanějším momentem právě tohoto kola. Mnohé zaskočila Kuchtobva surovost v tomto momentě, po kterém sice sudí Ladislav Szikszay nejprve ukázal jen žutou kartu, po upzornění rozhodčího u videosytému VAR ale tuto žlutou kartu zrušil a udělil tak ještě na jaře fotbalistovi Lokomotivu Moskva rovnou červenou.

Čtvrteční verdikt disciplinárky LFA tak má za následek to, že kouč Sparty Brian Priske nebude moct použít služeb Jana Kuchty v zápasech od 2. do 6. kola.

Až pětizápasový trest mohl padnout především proto, že sudí Szikszay tento Kuchtův zákrok označil jako surovou hru. Za tu podle fotbalových řádů hrozí fotbalistům až šestizápasový trest a vedle toho klidně i finanční pokuta ve výši 50 000 korun. A může hrozti i statisícová pokuta, to v případě pokud by poškozený hráč kvůli zranění nemohl dohrát utkání. Tehdy by mohl faulujícímu hrozit dokonce až desetizápasový trest. však v historii české ligy byl znám i dvanáctizápasový trest, který dostal v roce 2013 tehdejší forvard Sparty Léonard Kweuke, jenž tehdy dokonce svému protivníkovi Radku Dosoudilovi z Mladé Boleslavi zlomil nohu.

Co se týče Kuchty, tak ten se dokonce čtvrtečního zasedání ligové disciplinárky osobně zúčastnil, navíc se stačil libereckému gólmanovi Vliegenovi i telefonicky omluvit a sám liberecký brankář omluvu přijal a doal, že s Kuchtou jsou nadále kamarádi.

"Přestože se několikrát vyjádřil, že nešlo o úmysl, komise se shodla, že mohl střetu své nohy s hlavou brankáře Vliegena zabránit, žádným způsobem se o to však dle dostupných záběrů ani nepokusil. Nechceme Kuchtovi předestírat, že měl v úmyslu brankáře Slovanu zranit, nicméně dle dostupných záběrů měl gólman v dané chvíli míč již plně pod kontrolou. I za této situace noha Kuchty mířila přímo proti hlavě soupeře," uvedl ke konečnému verdiiktu disciplinární komise její předseda Richard Baček a dodal: "Komise tak po zhlédnutí dostupných videozáběrů konstatovala, že šlo o nedovolený zákrok, který byl veden krajně bezohledným způsobem s vysokou mírou rizika vážného zranění protihráče."

Připomeňme, že disciplinárka se zabývala Kuchtou i loni na podzim, kdy dostal červenou kartu v zápase s Ostravou (3:3). Svůj trest si ale po přestupu do Ruska neodpykal a nakonec mu jej byl po návratu do Česka smazán, jelikož podle disciplinárky ztratil již svůj smysl.