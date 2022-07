Sparta v závěru odvety zkolabovala a končí v Evropě, Slavia si pohrála se St. Joseph´s

Oproti týden starému domácímu zápasu se realizační tým pražské Sparty rozhodl pro jedinou změnu v sestavě a tak se do jejího základu poprvé od svého letního příchodu dostal Dán Sörensen, jenž tak utvořil stoperskou dvojici kapitánem Hanckem. Jiná sparťanská posila Zelený se posunula na levý kraj defenzivy, Wiesner pak pro změnu okupoval ten pravý.

Jak už to tak na severu Evropy bývá, hrálo se i tentokrát na umělé trávě. Ze začátku to ale sparťanům žádné problémy nedělalo a v úvodu odvety byli daleko akktivnější než soupeř. Po čtyřech minutách hry se třeba do první velké šance v zápase ocitl Kuchta, když mu míč zase těžko prostupnou norskou obranou procpal Fortelný. Exslávista ve sparťanský službách si ale nepřišel na opět výtečně chytajícího gólmana Gunnarssona. Jedenáct minut na to zase pro změnu Sadílek centroval a Fortelný byl tentokrát v roli zakončovatele, ale i tehdy zůstal Gunnarsson nepřekonán. Úspěšní pak zpoza šestnáctky nebyl ani Karabec, ani z úhlu Kuchta. Po rohovém kopu mířil nad branku hlavou Wiesner a Hancko z dálky orazítkoval spojnici břevna a tyče.

Na druhé straně se do prvního ohrožení sparťanské branky dostali domácí Vikingové až po půlhodině hry, kdy se za obranu Pražanů dokázal dostat Kabran, ten ale v šestnáctce následně minul. A při svém pokusu pak naštěstí neuspěl ani De Lanlay, jehož zakončení z dálky ve vzduchu i zaplavalo.

Ve 42. minutě to ale byla hostující Sparta, které se konečně v tomto dvojzápase podařilo poprvé v této sezóně 2022/23 skórovat. Zprava velice přesně do šestnáctky odcentroval Wiesner, jenž tak na zadní tyč našel adresáta Zeleného a ten hlavičkou o zem rozvlnil vikingskou síť, 1:0 pro Spartu. Zdálo se, že by mohla toto kýžené vedení udržet a jít s klidnou hlavou do druhé půle, jenže, co čert nechtěl, krátce před přestávkou se domácím povedlo vyrovnat na 1:1, když se zpoza šestnáctky přízemní střelou trefil Vevatne.

Ve druhé pětačtyřicetiminutovce nejprve zakončoval Wiesner, k němuž se v šestnáctce odrazil míč, ale tehdy zamířil snad až pánu Bohu do oken. Byla to bohužel jedna z mála možností Pražanů ve druhé půli, pak už totiž přebíral iniciativu na hřišti Stavanger. Ve své šanci nejdříve neuspěl střídající Traoré, jenž mířil nad, následně zakončoval Pattynama, ale na Holce si nepřišel. Stejně tak pak na druhé straně si nepřišel na Gunnarssona střídající Mejdr.

Užuž se to schylovalo k třicetiminutovému prodloužení, kdyby ovšem nebylo chybné komunikace mezi kapitánem Hanckem a gólmanem Holcem. Fatálního nedorozumění domácí naprosto využili, když se pak do odkryté branky trefil Traoré. Sparta se tak hned na úvod sezóbny loučí s evropskou scénou.

Konečné výsledky odvetných zápasů 2. předkola Evropské konferenční ligy UEFA (28.7.2022):

Viking Stavanger - Sparta Praha 2:1 (1:1)

Branky: 45. Vevatne, 90.+2 Traoré - 42. Zelený. Rozhodčí: Kastrati - Hyseni, Muhadriová (všichni Kosovo). ŽK: Karlsbakk, Tripic - Hancko, Karabec, Fortelný. První zápas: 0:0, postoupil Viking

Sestavy:

Viking: Gunnarsson - Björshol, Brekalo, Vevatne - Kabran, De Lanlay (90.+3 Vikstol), Solbakken, Fridjónsson, Pattynama - Karlsbakk (59. Traoré), Tripic (81. Sandberg). Trenér: Aarsheim

Sparta: Holec - Wiesner (81. Mejdr), Sörensen, Hancko, Zelený - Sadílek, Fortelný - Pešek (63. Daněk), Karabec (74. Minčev), Haraslín (81. Ryneš) - Kuchta (62. Čvančara). Trenér: Priske

Slavia Praha - St Joseph's FC 7:0 (4:0)

Branky: 18. a 28. Olayinka, 20. Jurečka, 34. Fila, 49. Tiéhi, 90.+3 Ewerton, 90.+4 Traoré. Rozhodčí: Musial - Siejka, Mucha (všichni Pol.). ŽK: Bauti, Antwi, Villar (všichni St. Joseph's). Diváci: 15.359. První zápas: 4:0, postoupila Slavia.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Schranz (66. Douděra), Tiéhi, Kačaraba, D. Jurásek - Valenta, Provod (78. Traoré) - Jurečka, Lingr (54. Ewerton), Olayinka (66. Usor) - Fila (54. M. Jurásek). Trenér: Trpišovský

St Joseph's: Fitzsimons (46. J. Robba) - Olmos (46. Serra), Villar, Peters (46. Mouelhi), Pons - Valarino (58. Boro), Bauti (58. Rosa), Caballero, Juanma, Ferrer - Antwi. Trenér: Juan Carlos