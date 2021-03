Stíhačku vyhrál Nor Tarjei Boe. Nejlepší Čech Krčmář se zlepšil o 25 míst

Protože bylo odpočátku závodu čelo stratovního pole dost našlapané, nebylo divu, že nejen Desthieux, ale i Švéd Samuelsson a Němec Peiffer jeli od prvních metrů takovým způsobem, aby nenechali nic náhodě. Zatímco Francouz Desthieux absolvoval první střeleckou položkou bezchybně, Nor Johannes Boe, jenž ve sprintu skončil až jedenáctý, nezačal dobře ani nedělní stíhačku, když po první střelbě vleže musel hned na dvě trestná kola.

Michalu Krčmářovi se naopak střelecky velmi dařilo a nikterak se tedy na koberci příliš nezdržel. Při úvodní střelbě si hlídal střelbu, přičemž všechny rány mířily přesně do středu terče. Na trati se pak snažil ze své strany o co nejlepší běh. „Chtěl jsem dneska za každou čtyři nuly, tak jsem si je pečlivě na stavu pokaždé vypracoval. Už jsem měl v sobě červa, kdy je zase v nějakém závodě dám. Běžecky to bylo taky dobře, taktika vyšla," radoval se po závodě Krčmář.

Tomu se do poloviny závodu podařilo poskočit o šestnáct míst a ani poté se nechtěl spokojit s průběžnou 23. pozicí. Nakonec vytáhl českou vlaječku až do první patnáctky. „Michala potkal při sobotní sprintu docela pech, ale v neděli ve stíhačce ukázal, že je to závoďák plný energie a prodal všechno, co v sobě ještě měl," uvedl ke Krčmářově výkonu trenér Ondřej Rybář.

Naopak reprezentačním kolegům Krčmáře se tehdy tolik nedařilo. Zatímco Ondřej Moravec musel na jedno trestné kolo, hned na dvě musel po první své střelbě Jakub Štvrtecký.

Druhá střelba vleže se povedla čistě málokomu a příliš mnoho chyb svých soupeřů mohl využít Nor Laegreid, ovšem i on nakonec svou poslední ranou tehdy minul. Čistě však tehdy zastřílel jiný Nor a to Tarjei Boe, na kterého pak sekundu ztrácel Němec Peiffer, Francouz Jacquelin a Němec Doll. To Desthieux klesl až na osmé místo.

Třetí střeledckou položku, absolvující už vestoje, Krčmář vystřílel opět bezchyně a to i přesto, že na střelnci tehdy přijel až s minutou a půl velkým odstupem. Tentokrát se střelecky dařilo i dalším dvěma Čechům Moravcovi a Štvrteckému. Co se týče dalších závodníků, tak tehdy zazářil především Jacquelin, jenž vyčistil všech pět terčů za téměř dvacet vteřin. Na čele byl stále k vidění Nor Tarjei Boe,ke kterému se přidal Slovinec Fak.

Svou přesnou ostrostřelbu předváděl Krčmář i na poslední střelecké zastávce, po které figuroval na sedmnácté pozici. Bezchybně zaznamenali střelbu i Moravec se Štvrteckým, kteří se ale stále nemohli na bodovaná umístění. Moravec nakonec poskočil na 39.místo. „Moje pozice na startu nebyla moc dobrá, tak jsem vděčný alespoň za dva bodíky. Střelba mohla být lepší, mrzí mě hlavně utržená rána vleže. Docela pěkně jsem si ale zazávodil," uvedl ke svému výkonu Moravc, jenž se bude za týden na Vysočině loučit se svou dlouholetou kariérou.

Nebylo pak překvapením, že si pro zlato v tomto závodě dojel celkem s klidem Tarjei Boe, za nímž si pro stříbro dorazl jeho bratr Johannes. Daleko zajímavější souboj se konal o třetí příčku, ale nakonec všechny své soky na cílové rovince odrazil Francouz Desthieux.

SP biatlonistů v Novém Městě na Moravě - stíhací závod mužů na 12,5 km (7.3.2021):

1. T. Boe (Norsko) 28:17,3 (1)

2. J. Boe (Norsko) +8,2 (2)

3. Desthieux (Francie) +11,5 (2)

4. Fak (Slovinsko) +12,8 (0)

5. Lägreid (Norsko) +13,4 (2)

6. Fillon-Mailet (Francie) +13,5 (2)

7. Jacquelin (Francie) +14,8 (1)

8. Doll (Německo) +15,5 (2)

...

14. Krčmář (ČR) +1:21,4 (0)

39. Moravec (ČR) +2:42,9 (2)

47. Štvrtecký (ČR) +3:21,9 (4)

Stav Světového poháru:

1. J. Boe (Norsko) 955

2. Lägreid (Norsko) 922

3. T. Boe (Norsko) 763

4. Fillon Maillet (Francie) 752

5. Dale (Norsko) 749

6. Samuelsson (Švédsko) 700

7. Jacquelin (Francie) 687

8. Ponsiluoma (Švédsko) 608

...

23. Krčmář (ČR) 271

36. Moravec (ČR) 149

73. Žemlička (ČR) 17

83. Krupčík (ČR) 7

85. Štvrtecký (ČR) 6