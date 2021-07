Takový systém Eura už asi nebudeme opakovat, nechal se slyšet šéf UEFA Čeferin

Připomeňme, že současný formát Eura byl nápad Čeferinova předchůdce Michel Platini. Zatímco semifinále a finále se hrála, respektive bude hrát v londýnském Wembley, předešlá utkání se kromě tohoto fotbalového chrámu uskutečnila na dalších deseti stadionech po celé Evropě, mimo jiné třeba v Petrohradě, Baku, Kodani či Bukurešti.

Kromě několika přelétávání je toto Euro kritizováno i za svou nespravedlivost, neboť na rotzdíl od jiných účastníků Eura existovalo hned několik týmů, které hrály hned několik svých zápasů před domácím publikem. A třeba taková Anglie, která postoupila až do nedělního finále, kde se utká s Itálií, hrála téměř celé Euro doma ve Wembley, až na čtvrtfinále se pouze stěhovala do Říma.

Podle Čeferina je takový to formát až zbytečně komplikovaný. "Už bych to nepodpořil. Je to příliš náročné a pro některé týmy nespravedlivé, protože jeden musí cestovat deset tisíc kilometrů a další jen tisíc kilometrů," řekl k tomu konkrétně slovinský funkcionář.

"Navíc to není spravedlivé ani vůči fanouškům, protože jeden den jsou v Římě a další v Baku, kam letí čtyři a půl hodiny. Byl to zajímavý nápad, ale náročný na organizaci. Myslím, že už to opakovat nebudeme," dodal.