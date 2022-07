Testy nové technologie proběhly úspěšně. Na MS v Kataru bude odhalovat ofsajdy

Samotný prezident FIFA Gianni Infantino na tiskové konferenci, na které představil chystanou novinku pro blížící se letošní světový šampionát, připomněl, že na posledním MS v Rusku v roce 2018 byl pro změnu poprvé představen systém VAR. „Na mistrovství světa v roce 2018 jsme udělali odvážný krok v podobě použití systému VAR, což se ukázalo jako nesporný úspěch,“ řekl konkrétně.

Nyní tedy bude nová technologie pomáhat rozhodčím s ofsjady. Spočívá v tom, že bude mít k dispozici celkem hned dvanáct kamer zavěšených pod střechou jednotlivých stadionů a své pohledy zamíří jen na místa, kde se bude zrovna pohybovat jednotliví fotbalisté. Snímat bude konkrétně 30 bodů na těle každého hráče. Ve spojení s daty ze senzoru pak vzejde 3D animace dané sporné situace.

Odpadne tak, alespoň podle šéfa komise rozhodčích FIFA Pierluigiho Colliny, kolikrát i několikaminutové čekání na rozhodnutí, jeikož dosposud se veřejnost musela spolehnout jen na asistenta rozhodčího potažmo pak na kalibrovanou čáru při systému VAR. „Vím, že tomu někteří říkají robotický ofsajd. Ale tak to není. Zodpovědnost zůstane u rozhodčích,“ tvrdí Collina, jenž tak reaguje na kritiku této technologie, tak proto nazval "polo-automatizovanou". Podle Colliny by tak konečný verdikt sudího o ofsajdu měl nově padnout do pouhých 25 vteřin.

Právě tuto technologii už FIFA použila jednak na posledním Arabském poháru a jednak na letošním mistrovství světa klubů. „Testy byly velmi úspěšné, jsme si velmi jistí, že to bude užitečná pomůcka,“ věří Collina, jehož Infantino následně doplnil: „Je to výsledek tříroční práce, důkladných výzkumů a testování. Jsme na to pyšní.“