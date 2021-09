Trefa do černého? Fotbalový Liberec má pozvednout bývalý fotbalista Chelsea

Do libereckého klubu s osobou Miroslava Stocha tak přichází nepřeberné množství zkušeností, kterých severočeský celek v současnosti potřebuje jako sůl. Vždyť má za sebou tento exslávistický fotbalista hned někoik zahraničních štací. Vedle již zmiňované londýnské Chelsea hrával třeba za nizozemské Twente, řecký PAOK Soluň nebo turecké Fenerbahce Istanbul. Kromě toho zkusil i fotbalové prostředí ve Spojených arabských emirátech. Navíc se jedná o slovenského reprezenta, neboť za slovenský národní tým nastoupil hned do šedesáti zápasů.

"Podařilo se nám dohodnout s velmi zkušeným fotbalistou. Jedná se o posilu, která by nám měla pomoci zejména v ofenzivě. Samozřejmě Miňo bude potřebovat určitý čas na znovuzískání herní kondice, s čímž počítáme. Několik dnů u nás již trénuje a doufám, že v dohledné době bude připraven nastoupit v dresu Slovanu," uvedl k příchodu Miroslava Stocha do klubu liberecký sportovní ředitel Zdeněk Koukal.

"Zatím vše působí příjemně, hlavně kabina je super. Jsem rád, že mě chce trenér, a je to pro mě výzva. Nějaký čas budu potřebovat, abych dohnal především kondiční resty. Poté věřím, že dokážu trochu pomoci a přispět k tomu, aby se Liberec posunul v tabulce o něco výše. Tam, kde je momentálně, určitě nepatří, to si všichni uvědomují. Pevně věřím, že se to bude už jen zlepšovat," nechal se slyšet Stoch, který tak ví, co bude jeho hlavním úkolem na severu Čech.

Připomeňme, že po úvodních osmi ligových kolech se Liberec, kterého už v této sezóně po vyřazení z českého poháru potkala výměna trenéra, když Pavla Hoftycha nahradil Luboš Kozel, nachází na 14. příčce ligové tabulky s pouhými pěti body na kontě.