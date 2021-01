U fotbalistů Chelsea skončil trenér Lampard. Na Stamford Bridge už vědí o náhradě

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Londýnský fotbalový klub Chelsea FC se rozhodla v pondělí odvolat trenéra, kterým byl její bývalý legendární hráč Frank Lampard a to i přesto, že o víkendu Londýňané vyhrál duel FA Cupu s druholigovým Lutonem 3:1. Tuto informaci oznámila vedení klubu na svých webových stránkách. Samotný majitel Blues Roman Abramovič se nechal slyšet, že to pro něj osobně bylo velmi těžké rozhodnutí vzhledem k tomu, že k Lampardovi chová úctu a má s ním velmi osobní vztah. Jak pak informují britská média, klub už má nástupce. Tím by měl být německý stratég Thomas Tuchel.