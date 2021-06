V derby ostrovních rivalů gól nepadl. Švédové díky penaltě vyhráli duel se Slováky

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Kromě duelu českých fotbalistů s Chorvatskem se v rámci skupiny D v pátek odehrál i očekávaný duel dvou ostrovních rivalů Anglie vs. Skotsko a to v londýnském Wembley. Jednalo se o první jejich vzájemný zápas na Euru od roku 1996 a pro Ostrovany to tak byl pochopitelně svátek. Jenomže nakonec museli být fanoušci obou týmů zklamaní, neboť ani jeden z tabórů si gól nezakřičel a oba soupeři se tak rozešli s bodem po bezbrankové remíze. Právě tent výsledek tak znamená, že Čechům v úterý může stačit i remíza s Anglií, aby postoupili do osmifinále z prvního místa. Ještě odpoledne se tentokráte v rámci skupiny E střetli Švédové se Slováky. I tento duel byl po většinu času vyrovnaný a to až do 77. minuty, kdy se z penalty trefil Forsberg a Seveřané tak po předchozí bezbrankové remíze se Španěly přidali na své konto tři body za první výhru na tomto Euru.