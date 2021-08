V Jablonci zašel Pelta o přestávce za rozhodčími. Řeší to disciplinárka i komise sudích

O poločase nedělního zápasu Jablonec vs. Bohemians vedli hosté z Prahy 1:0, v poslední čtvrthodině se ale Severočechům díky proměněné Pilařově penaltě a přesné trefě Čvančary stav otočit na 2:1 a vypadalo to, že by mohli zůstat tři body v Jablonci. V 94. minutě byl však nařízen další pokutový kop, tentokrát ale ve prospěch Bohemians, Kovařík ho proměnil a zápas tak skončil nerozhodně 2:2.

Závěr to byl tak přímo infarktový a nebylo divu, že by se emoce daly na jablonecké Střelnici krájet. Olej do ohně jako první přilil při pozápasovém rozhovoru pro O2 TV sport kouč Bohemians Luděk Klusáček, ve kterém nejprve kritizoval způsob užití systém VAR v tomto zápase. „Před sezonou nám říkali, že VAR má vstupovat do zápasu v případě jasných pochybení. Nevím, jestli zrovna tohle byly ty případy," řekl a pak pokračoval ještě zásadnějšmi slovy: „Zaráží mě, že v poločase je majitel klubu v kabině rozhodčích. To prostě nechápu."

Tuto větu pak ještě více rozvinul na pozápasové tiskové konferenci. Myslel jsem tím pana Peltu. Narazili jsme na něj. Cítím to jako problém, ale není to jenom o panu Peltovi, tohle je nešvar celého českého fotbalu," dodal tehdy. "Má poznámka je trefná. Že jsem řekl, že pan Pelta byl v poločase v kabině rozhodčích, není kritika sudích nebo nějakého posuzování. Je to ale věc, kterou nechápu, jak je to možné. Vám to přijde normální? Cítím to jako problém. Není to jen o panu Peltovi. Narážíme na věci, které nejsou dobře a fotbal jimi trpí. Je to nešvar celého českého fotbalu," pokračoval Klusáček.

Pokud někoho z novinářů zajímalo, co si o věci myslí kouč Jablonce Petr Rada, nic se od něho nedozvěděl. Byl svědky dalšího jeho rozčílení na tiskovce. „Mě tohle nezajímá. Tohle mi vůbec nepodsouvejte do hlavy. Mě zákulisí, kdo kam jde, nezajímá! Já se starám o mančaft, o nic jiného," nechal se slyšet Rada a pokračoval: „Stěžoval jsem si, že se protahuje hra. Byla tam situace, kdy se čtyřikrát vrátí balon tam, zpátky a nic. Pomezní si stěžoval. Jako ve škole, kdy vám vezmou hračku... Takže jsem dostal kartu."

Připomněl tak, proč během zápasu viděl od hlavního rozhodčího žlutou kartu. A to měl být alespoň podle severočeského klubu důvod k tomu, proč o poločase zašel Miroslav Pelta za sudími. Šel se prý omluvit za chování Petra Rady a kromě toho měl prý sudí pochválit za to, jak pískají. Mimochodem, i to se objevilo v zápise o utkání pořízené sudími. Píše v něm: "Během poločasové přestávky přišel do kabiny rozhodčích pan Miroslav Pelta, načež jsem jej požádal, aby kabinu rozhodčích neprodleně opustil. Zdržel se cca. 15 s. Před svým odchodem komentoval dosavadní vývoj utkání slovy: "My hrajeme strašně, vy ale pískáte dobře. Omlouvám se za chování trenéra, domluvím mu. Držte se!"".

Svůj pohled na věc přidal i sám rozhodčí zápasu Klíma. Jak uvádí, snažil se Miroslava Peltu požádat o to, aby kabinu sudích opustil. "Šli jsme do kabin regenerovat a připravit se na druhou půli. Po nějaké chvíli k nám přišel pan Pelta, kterého jsme v souladu s tím, co po nás komise rozhodčích teď chce, poprosili, aby šatnu opustil, že tam nemá co dělat. On to respektoval. Po chviličce odešel a jen nám vyslovil podporu do druhého poločasu, abychom se chováním trenéra nenechali rozhodit, že mu domluví. Rozhodně to nebyl žádný tlak na nás, abychom ve druhé půli rozhodovali jinak," řekl konkrétně.

Funkcionáři by se měli vyhnout neoficiálním kontaktům se sudími, uvedla Komise rozhodčích

K této aféře se hned v pondělí vracela i samotná Komise rozhodčích FAČR, nově složená v čele s respektvaným bývalým sudím Radkem Příhodou. Ta si zvlášť po kauze Romana Berbra z loňského roku, po které se v českém fotbale událo zemětřesení v podobě zvolení nového vedení FAČR, do jejíhož čela se dostal taktéž respektovaný mezinárodní diplomat Petr Fousek, dla za cíl očistit fotbal od praktik, které se tu právě pod Berbrovým vládnutím děly. "Souhlasíme s vyjádřením trenéra Bohemians Praha 1905, pana Luďka Klusáčka, že v kabině rozhodčích mají být při fotbalovém utkání pouze oprávněné osoby, mezi které majitel klubu samozřejmě nepatří," stálo konkrétně v pondělním prohlášení komise.

"Od začátku sezony velmi intenzivně apelujeme formou souboru interních opatření na všechny rozhodčí, aby vymizely jakékoliv neoficiální kontakty mezi rozhodčími a funkcionáři klubů. Jakékoliv nedodržování těchto interních opatření ze strany rozhodčích bude z naší strany důsledně trestáno," pokračovalo se v něm dále a dodává se v něm: "Zároveň tímto prohlášením vyzýváme i druhou stranu, tedy všechny funkcionáře, aby dodržovali fotbalové normy a také se vyhnuli všem neoficiálním kontaktům s rozhodčími tak, aby nebyl poškozován český fotbal."

Dále se případem bude zabývati disciplinární komise spadající pod zřizovatele dvou tuzemských nejvyšších soutěží, tedy Ligovou otbalovou asociaci (LFA). "Disciplinární komise zahájila řízení s klubem FK Jablonec za porušení povinností pořádajícího klubu. Klub nezajistil, aby bylo neoprávněným osobám zamezeno ve vstupu do prostor vyhrazených delegovaným osobám," stojí v tiskové zprávě, kterou vydal mluvčí LFA Štěpán Hanuš. O tom, jak bude disciplinárka v tomto případu postupovat dál, rozhodne na svém nejbližším zasedán, tedy ve čtvrtek.

Kvůli zahájenému trestnému řzeníí se severočeským klubem si tak tedy už disciplinárka vyžádala všechny potřebné podklady včetně samotné zprávy delegáta utkání.