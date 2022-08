V kauze kolem zakázky FAČR na dezinfekce nově policie obvinila šest fyzických osob

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Aféra kolem podezřelých zákazek na dezinfekce fotbalových šaten, která vypukla loni v únoru polcejním zásahem ve strahovském sídle Fotbalové asociace ČR (FAČR), tedy půlroku po zatčení bývalého místopředsedy FAČR Romana Berbra, vchází do další fáze. Policie totiž ve středu uvedla, že v této kauze došlo k obvinění z podvodu šesti fyzických osob a čtyř právnických osob, přičemž fyzickým osobám za to může hrozit trest odnětí svobody v rozmezí od dvou do osmi let.