Fotbalová Sparta hlásí novou posilu za 100 milionů korun. Kosovského reprezentanta Rrahmaniho

Do Rapidu Bukurešť, kde hrál Rrahmani doposud, přišel z kosovského Ballkani. Tam v sezóně 2022/23 oslnil hned jednadvaceti přesnými trefami, díky kterým se tehdy stal nejlepším kanonýrem kosovské nejvyšší soutěže. Ve Spartě pak potká opět s další sparťanskou čerstvou posilou Ermalem Krasnigim, se kterým hrál jak v Ballkani tak i v Rapidu Bukurešť.

Jak bylo výše zmíněno, jedná se o kosovského reprezentanta a to proto, že za ni nastoupil poprvé loni v září proti Rumunsku v rámci kvalifikace na Euro. Celkem od té doby nastoupil k pěti zápasům za národní tým, za kterým se mu ještě nepodařilo vstřelit branku.

"Albion má ve svém věku velký potenciál se nadále rozvíjet. Dokáže být velmi produktivní, což dokládají jeho statistiky z posledních dvou sezon. Věříme, že v našem herním stylu se bude ještě zlepšovat," popsal sparťanský sportovní ředitel Tomáš Rosický důvody, proč si Rrahmaniho Pražané vybrali.

Pokud by se potvrdila výše částky, kterou Sparta za Rrahmaniho, jenž mimochodem se Spartou podepsal blíže nespecifikovanou víceletou smlouvu, navázal by tak na Nicolae Stanciua a Davida Zimu, kteří do české ligy přišli taktéž za sto milionů korun.