Asistenti Špaček a Straka potvrzeni. Spolu s Pešánem pomohou národnímu týmu dva roky

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Zpráva, která před pár dny vyšla na povrch, se nyní potvrdila. Novými asistenty u hokejového národního týmu pod vedením kouče Filipa Pešána bude dvojice Jaroslav Špaček a Martin Straka. Schválil to v úterý výkonný výbor Českého hokeje, který kromě toho na další dva roky, tedy až do roku 2022 schválil nejen působení nového hlavního kouče Filipa Pešána, ale i setrvání Petra Nedvěda ve funkci generálního manažera. Smlouva se všemi členy tohoto nového realizačního týmu hokejové reprezentace platí, jak už bylo výše zmíněno, až do roku 2022. Budou tak tedy národní tým připravovat na následující akce: mistrovství světa 2021 v Minsku a Rize, zimní olympiádu 2022 v Pekingu nebo mistrovství světa 2022 v Helsinkách a Tampere.