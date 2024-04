Hokejový trenér Vladimír Růžička má nové angažmá. Bude za Rajchlovo PRO kandidovat do europarlamentu

Co se týče osobnosti Jindřicha Rajchla, tak se v tomto případě jedná o právníka a politického aktivistu, který bere nadcházející volby do Evropského parlamentu coby referendum o koaliční vládě Patra Fialy. Zároveň by tím tak on a jeho strana odstartovala svou cestu směrem k volbám do Poslanecké sněmovny v roce 2025.

Neočekává se však, že by se Vladimíru Růžičkovi podařilo se dostat se do europarlamentu ve Štrasburku. Během jeho případného mandátu by však nemohl pochopitelně pomýšlet na nějaké další trenérské angažmá v některém z hokejových klubů.

A proč se odchovanec litvínovského hokeje rozhodl vkročit na politickou scénu? „Rozhodl jsem se kandidovat za stranu PRO do europarlamentu z důvodu, že bych chtěl, aby se zlepšily podmínky českých sportovců. A z důvodu národních zájmů,“ vysvětloval svůj krok Růžička na pondělní tiskové konferenci.

Připomeňme, že Růžička coby hráč zaznamenal svůj největší úspěch na olympijských hrách v Naganu, kde byl kapitánem týmu, jenž vyhrál historické zlato. Kromě toho se ještě před tím stal světovým šampionem v roce 1985. Vedlo se mu i v pozici trenéra národního týmu, když s ním došel pro zlato v roce 2005 i v roce 2010.

Na klubové úrovni byl jako trenér úspěšný především se Slavií, s níž vyhrál extraligový titul v letech 2003 a 2008. V dalších klubech už se mu tolik trenérsky nedařilo, ať už se jednalo o Chomutov, Hradec Králové či Litvínov. Naposledy působil jako kouč Slovanu Bratislava, kde ale po ani ne třech měsících skončil.

Kromě něj se z bývalých hokejistů spojených s Naganem dali do politiky v minulosti Jiří Šlégr nebo Milan Hnilička, kteří na nějaký čas byli poslanci. Bývalý brankář Dominik Hašek zase bude na podzim kandidovat do Senátu.