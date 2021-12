Duel s Finskem česká dvacítka kontumačně prohraje. Ocitl se v ní pozitivní hráč

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Doufali, že ve středečním zápase proti Finsku zlepší své postavení v tabulce, když nejprve s Kanadou prohráli 3:6 a pak s Německem 1:2 po prodloužení. Nakonec je ale všechno jinak. Kvůli jednomu pozitivnímu testu na covid totiž české hokejové reprezentanty do 20 let potkal stejný osud jako Američany. Během MS v Kanadě tak musejí do karantény, s Finy prohráli kontumačně 0:1 a je otázka, jak to bude se čtvrtečním zápasem proti Rakousku.