Historická olympijská medaile. Slováci v boji o bronz porazili Švédy 4:0

Aktualizováno 17:12 — Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V historii slovenského hokeje už národní tým dokázal vyhrát zlatou medaili na mistrovství světa. To se stalo už v roce 2002. Jakákoli medaile ze Zimních olympijských her jim ale stále ve vitríně chyběla. Ve Vancouveru 2010 se jim duel o bronz nevydařil, ale v Pekingu 2022 už je to jiná pohádka. Tým kouče Craiga Ramseyho porazil v boji o bronz Švédy 4:0, když o tomto vítězství rozhodli talentovaný sedmnáctiletý mladík Juraj Slafkovský a Samuel Takáč ve druhé třetině, v té třetí už jen navýšili na konečné skóre trefami do prázdné branky, kdy se trefil opět Slafkovský a pak i Regenda. Oslava z historického úspěchu tak mohla u našich východních sousedů vypuknout.