Hokejovou Mladou Boleslav opouští trenér Pavel Patera. Na vlastní žádost

Žádost o uvolnění z funkce trenéra přišela ze strany Pavla Patery po pátečním zápase s Olomoucí. Proto tak nebyl přítomen na lavičce v nedělní utkání v Pardubicích. "Měli jsme spolu schůzku a taky si přes víkend několikrát volali. Nebylo to něco, co by obě strany rozhodly hned. Jeho důvody jsme se nakonec jako klub rozhodli respektovat a vzájemnou spolupráci předčasně ukončit," řekl dále k dění v klubu Tůma.

Bývalý hokejista, jenž má na kontě i olympijské zlato z Nagana, působil v Mladé Boleslavi už čtvrtou sezónu, začínal však zde coby asistent Miroslava Hořavy. Až pak se zrodil tandem s Radimem Rulíkem. Se svými svěřenci dokázali loni postoupit až do semifinále play-off, kde ale nestačili na pozdější mistry z Třince, se kterými prohráli 3:4 na zápasy. Nyní se středočeský celek nachází na sedmém místě extraligové tabulky.

"Chceme Pavlovi moc poděkovat za všechno, co pro náš klub udělal. Je to skutečná legenda českého hokeje a v naší organizaci zanechává nesmazatelnou stopu. Bylo nám ctí, že jsme s ním mohli spolupracovat," zakončil Tůma.