Jágr: Nevím, jestli jestli budu ještě hrát. Minulou sezónu prý podcenil

"Musím říct, že jsem se ještě nerozhodl, jestli budu hrát, nebo ne. Upřímně musím říct, že jsem minulou sezonu trochu podcenil. Podcenil jsem ji z toho důvodu, že jsem hrál s větší váhou než bych měl hrát," řekl konkrétně v rozhovoru pro "Showtime" Jaromír Jágr.

Hokejista, jenž se může pyyšnit titulem nejproduktivnějšího Evropana v historii kanadsko-americké NHL a také nejlepšího pravého křídla vůbec v této soutěži poté, co jej takto v těchto ohodnotili experti zabývající se NHL, se stal členem kádru svého mateřského Kladna v lednu 2018. Prozradil, že minulou sezónu absolvoval s váhou kolem 117 kilomgramů. "Což je na hokej hrozně moc, proto jsem nepodával takový výkony, který jsem mohl odevzdávat. Hokej se posunul do větší rychlosti, proto mě to trochu limitovalo," vysvětlil Jágr, jenž za 38 zápasů nasbíral 29 bodů (15 gólů a 14 asistencí).

I proto uvedl, že v případě, že bude s kariérou pokračovat i nadále, bude muset na své fyzičce zapracovat a několik kil shodit. "Snažím se víc trénovat. Upravil jsem stravu. Přestal jsem jíst sladký a snažím se omezit i maso. Takže uvidím. Já nemám co ztratit. Sezona začíná, jestli se tedy rozhodnu hrát, za pět měsíců. Nemám co ztratit a uvidím, jak na to bude moje tělo reagovat," řekla legendární "šedesátosmička".