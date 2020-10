Nejen fotbal, ale i hokej v Česku chce hrát. Král s Řezníčkem poslali dopis premiérovi

Připomeňme, že hokejová extraliga se hrála naposledy 11. října, neboť 12. října už platilo vládní nařízení zakazující sportovcům včetně těch profesionálních trénink a to i ve vnitřních prostorech. Představitelé českého hokeje se snažili vyjednat výjimky s předchozím ministrem zdravotnictvím Romanem Prymulou, ale kvůli Prymulově kauze a jeho následném odvolání z funkce se vše protáhlo.

Kromě zmiňovaných tréninků a pokračování extraligové sezóny by pak Král společně s Řezníčkem byli rádi , kdyby se jim podařilo vyjednat i výjimky pro soustředění juniorské reprezentace před blížícím se světovým šampionátem v kanadském Edmontonu, které se bude jako již tradičně konat po Vánocích na přelomu roku.

Jak se uvádí v sobotní tiskové zprávě Českého hokeje, sami hokejisté jsou připraveni veškerá opatření vyplývající z případných výjimek dodržet a také je eventuelně doplnit. "V klubech Tipsport extraligy by byla zajištěna izolace hráčů a členů realizačních týmů včetně pravidelného testování před každým soutěžním utkáním, to znamená minimálně dvakrát týdně. Tři čtvrtiny hráčů a členů realizačních týmů navíc již nákazou prošly, což minimalizuje riziko jejího šíření," nechali se slyšet svazoví představitelé.

"Naše juniorská reprezentace je jediná ze všech deseti účastníků mistrovství světa, která nemá možnost se na něj připravovat. Na rozdíl od soupeřů nemohou reprezentanti v době, kdy do začátku vrcholného turnaje v jejich věkové kategorii zbývá osm týdnů, trénovat ani hrát zápasy," píše se pak dále v dopise Krále a Řezníčka.

Ti jsou přesvědčeni o tom, že by se junioři mohli připravovat v Litoměřicích, neboť právě tamní prvoligový klub je zapojený do projektu přípravy reprezentantů do 20 let. "V akademickém centru Litoměřice, kde se ubytování, ledová plocha i posilovny nacházejí v jediné budově, je přitom možné uskutečnit přípravu v absolutní bublině s tím, že by na ni přímo navázal odlet na světový šampionát v Kanadě," připomněli v dopise.

Zároveň upozornili na to, že stopka extraligy nikterak nepřidá některým klubovým kasám a hned několik klubů se nyní nacházejí v problémech, které se mohou zanedlouho přetavit do těch existenčních. "Některá města, která jsou majiteli a provozovateli zimních stadionů, uvažují vzhledem k výluce o rozpuštění ledových ploch, což by mělo další zásadní dopady na zbývající část sezony 2020/21," napsali konkrétně a pokračovali: "Závažnost situace si všichni plně uvědomujeme a ochrana zdraví je pro nás zásadní prioritou. Jsme nicméně přesvědčeni, že udělení výjimky pro tréninky, zápasy nejvyšší soutěže a přípravu juniorské reprezentace by s vládními opatřeními ani s cíli, které sledují, nebylo v rozporu."

Pod tímto dopisem doplnili pak svůj podpis kapitáni všech čtrnácti extraligových účastníků, přičemž i oni jsou přesvvědčeni o tom, že aktuální vládní opatření mohoui ohrozit existenci českého hokeje.

Na závěr dodejme, že kluby jako Sparta, Plzeň, Mladá Boleslav a Hradec Králové našly své útočiště během stopky v Dobříši, kde se připravují pod širým nebem, Třinec, Pardubice a Vítkovice se zase připravují v Polsku a hokejisté Karlových arů pro změnu v Německu.