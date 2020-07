Nejen ve fotbale, i v hokeji řádí covid-19. Je ohrožena soutěž Generali Česká Cup?

O nákaze nemoci covid-19 u třech hráčů extraligového Hradce Králové informoval veřejnost sám klub. "Na základě rozhodnutí ředitele Krajské hygienické stanice a epidemiologů byli tři hráči umístěni do karantény. Případné další kroky bude vedení klubu i nadále konzultovat s příslušnými orgány," uvedl konkrétně.

Kromě této informace pak přišla i zpráva z Českých Budějovic hovořící o tom, že tamní klub pozastavil přípravu a všichni, kdo s nakaženou osobou přišli do kontaktu, musí do 6. srpna být v karanténě. Hráči pak mají testovací odběry zajištěny. Připomeňme, že extraligový nováček začal s přpravou tento týden v pondělí, kdy se jí zúčastnilo čtyřicet hráčů pod vedením kouče Václava Prospala.

A pozitivní test na koronavirus se objevil v kladenském hokejovém klubu a proto tak musel být odložen jejich přípravný duel s Ústím nad Labem. "Jeden z členů kladenského mužstva byl pozitivně testován na koronavirus, další členy klubu testování čeká. Rytíři jsou v kontaktu s hygienou, o podrobnostech budeme informovat," píše se v tiskové zprávě kladenských Rytířů.

Ti tak kvůlii nepředstaví své nové dresy podle původního plánu. Ten mluvil o tom, že se tento akt měl uskutečnit o první přestávce právě čtvrtečního duelu s ústeckým klubem. Po něm pak měl přijít na řadu zápas oné soutěže Generali Česká Cup a to 4. srpna proti Plzni. Ve skupině A se pak mimochodem ještě nacházejí České Budějovice a Sparta.

Vítkovice raději preventivně odložily start své přípravy na ledě

Protože se tedy v Česku v posledních dnech zhrošuje vývoj epidemiologické situace, rozhodl se vítkovický klub, tedy další extraligový účastník, odložit start své přípravy na ledě. Místo následujícího pondělí by se tak měli na vítkovickém kluzišti hráči poprvé objevit v pátek 31. července. V klubu se nenachází žádný nakažený. "Vzhledem k tomu, jak se v těchto dnech opět rychle mění situace a některá opatření začínají být zpřísňována, rozhodli jsme se pro tento předběžný krok. Po konzultaci se sportovním úsekem a všemi trenéry jsme přistoupili k posunutí začátků přípravy na ledě," řekl k tomu Petr Handl, člen klubového představenstva.

Svým rozhodnutím tak chce klub získat čas na to, aby pak jeho rekace byly efektivnější v případě, že by se měla situace v republice dále zhoršovat. "S ohledem na skutečnost, že náš klub v současné době tvoří napříč jednotlivými kategoriemi několik set hráčů, chceme preventivně minimalizovat jejich kontakt v uzavřených prostorách haly. Například týmy akademie se sejdou k tréninkům dle původního stanoveného plánu, ale budou pokračovat v přípravě na suchu ve venkovních prostorách mimo areál Ostravar Arény," sdělil Handl.

Ohrožen je nejen nová pohárová soutěž, ale i České hry v Brně

„Pochopitelně, pohár je vážně ohrožen. Jsme v kontaktu s účastníky i marketingovou agenturou BPA. Ve čtvrtek jsme měli schůzku a domluvili jsme se, že ještě počkáme na víkend a začátek příštího týdne. Potom by mělo padnout rozhodnut," nechal se již slyšet svazový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Podle něj by pro svaz nebyl problém pokud by se měly zápasy Generali Česká Cup konat bez diváků, hoší je spíš ten fakt, že se koronavirus začíná objevovat hned v několika klubech, které by se měly soutěže zúčastnit. „To je úplně nová situace. Proto budeme muset v příštím týdnu rozhodnout, co dál.“

Pokud by se situace zhoršovala, je možné podle Zikmunda odložit několik zápasů poháru, nebo sby se oproti původnímu lánu hrála tato soutěž jednokolově. „Pokud by ale neuskutečnitelných zápasů bylo víc, odložení by nic nevyřešilo,“ řekl.

A v ohrožení pak jsou samozřejmě i České hry v Brně, které by se měly uskutečnit koncem srpna a kde by se měl představit národní tým poprvé pod vedením kouče Filipa Pešána. „Tam je situace podobná. V obou případech máme ještě nějaký, i když skutečně krátký, prostor na vyčkání, jestli se situace zlepší a my budeme moct podobné akce uspořádat.“ řekl Zikmund.

Jedním z důvodů, proč by se České hry nemusely konat je i to, zda bude v následujících týdnech umožnšno cestovat zahraničním účastníkům směrem do Česka. „Situace se vyvíjí. S dalšími zeměmi jsme si slíbili, že si do konce měsíce dáme vědět,“ uvedl Martin Urban, svazový generální sekretář. „Otázka je, zda vůbec můžou přijet týmy a za jakých podmínek. ČT by ráda zápasy odvysílala, naši partneři jsou taky pro, ale je otázka, jestli je to vůbec uskutečnitelné,“ pokračoval Urban.

Tradičně se turnajů Euro Hockey Tour zúčastňují kromě Česka ještě Finsko, Švédsko a Rusko. Poslední dvě země jsou ale v souačsnosti mezi rizikovými a zatím se neuvažuje ani o možné účasti Slováků coby náhradního účastníka. „Upřímně, nejsem optimista v otázce, jestli se to v současných podmínkách vůbec sehraje,“ dodává Urban.