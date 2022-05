Němci dotahovali, Kanaďané si ale došli pro vítězství. Finové proti Norům dominovali

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

V rámci večerního pátečního programu se poprvé představili obhájci titulu mistra světa Kanaďané, kteří chtěli, aby do letošního šampionátu vstoupili daleko lépe, než do toho loňského, ve kterém prohráli první tři zápasy. Od začátku duelu s Německem mířili jasně k tomu cíli, jelikož po dvou třetinách už to bylo 5:1 pro hráče ze země s javorovým listem. Jenže pak dali k dispozici Němcům dvě dvojnásobné přesilovky pět na tři a i díky tomu dokázali Němci snížit na 3:5. Na víc to ale z jejich strany nestačilo. Bez jakékoli dramatizace pak ke svému vítězství došli ve druhém večerním zápase ve skupině B mezi domácím Finskem a Norskem. Domácí hokejisté totiž po vyrovnané první třetině nakonec dspěli k jasné výhře 5:0.