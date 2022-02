První výhra v sezóně. Díky výtečnému Hrubcovi Češi vyhráli nad Švýcary na nájezdy

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

První výhru v sezóně a především první body do tabulky na olympijském turnaji v Pekingu si připsali v pátek čeští hokejoví reprezentanti. Po středeční prohře 1:2 s Dánskem už mužstvo kouče Filipa Pešána potřebovalo nutně konečně vyhrát a to se mu nakonec povedlo po úporném a vyrovnaném boji se Švýcarskem. V první třetině ustanovili obě mužstva góly Smejkala a Haase stav na 1:1, jenž vydržel až do nájezdů, kde se nakonec trefil pouze David Krejčí a kde úřadoval svými zákroky gólman Šimon Hrubec. Češi tak tedy mají ve skupině dva body a míří do kvalifikace o čtvrtfinále.