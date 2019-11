Reprezentační brankář Bartošák bude řešit osobní problémy a přerušuje kariéru

Připomeňme, že tento šestadvacetiletý hokejový brankář se zúčastnil jak letošního mistrovství světa, během kterého se mu narodil syn Damián, a loňských Zimních olympijských her v Pchjongčchangu. V posledních dnech se v souvislosti s ním mluvilo o jeho možném angažmá v KHL. Z něj tedy nakonec sešlo.

"Patrik se nám za svou chybu omluvil a svého prohřešku lituje. Nicméně my jsme profesionálním sportovním klubem a takové chování vyžadujeme také od všech našich hráčů. A pro udržení dobré atmosféry v týmu a pravidel v kabině musíme měřit všem stejným metrem. Nemůžeme rozlišovat, zda je někdo hvězda anebo někdo zatím pouze začínajícím hráčem. Proto jsme se domluvili na ukončení spolupráce," uvedl k situaci kolem Bartošáka třinecký sportovní ředitel Jan Peterek.

Ke svým problémům se nakonec vyjádřil ve svém prohlášení i sám Bartošák. "Chtěl bych vás informovat, že jsem se dostal do osobních problémů, které mě přiměly přerušit sportovní kariéru. V poslední době bojuji s psychickým onemocněním, které jsem bohužel řešil v kombinaci s alkoholem," píše v něm gólman a pokračoval: "Svoji situaci si uvědomuji, vyhledal jsem odborníky a podstoupím léčení. Z tohoto důvodu zatím nemohu pokračovat ve sportovní kariéře. Po vzájemné dohodě jsme se s vedením Ocelářů dohodli na ukončení spolupráce a já se mohu věnovat léčbě."

"Chtěl bych vedení třineckého klubu poděkovat za podporu, spoluhráčům, trenérům, členům realizačního týmu a fanouškům za pochopení. Prožívám velmi složité období, rád bych se všem omluvil. Pevně věřím, že všechno překonám a brzy se zase vrátím k hokeji," dodal v něm pak hokejista.

V týmu Třince se tak do pozici brannkářské jedničky nyní posunul Petr Kváča, přičemž dvojkou pro páteční duel s Mladou Boleslaví se stal teprve sedmnáctiletý Nick Malík. Ten jinak působí v prvoligovém Frýdku-Místku. "Nynější situaci v brankovišti řešíme, ale je ještě příliš předčasné dávat jakékoli prohlášení, kdo k nám případně přijde anebo ne," sdělil Peterek a dodal: "Vše je to o správném vyhodnocení situace na hráčském trhu, navíc věříme, že naši současní brankáři chytnou šanci za pačesy. Chceme se dobře rozhodnout."

Co se týče Patrika Bartošáka a jeho psychických problémů, tak ty se projevovaly už v době, kdy byl v zámoří, kde se snažil dostat se do NHL. Tehdy měl napadnout přítelkyni a proto mu Los Angeles, kde působil, rozvázalo kontrakt. V roce 2016 se tak vrátil zpět do extraligy, přičemž nejprve působil ve Vítkovicích a až pak zamířil do Třince.

Později v pátek se k možnému napadnutí přítelkyně vyjádřila ona sama. Jeho přítelkyně Daniela to totiž vyvrátila následujcími slovy pro Blesk: "Nerozešli jsme se a Patrik na mě nikdy v životě nevztáhl ruku."