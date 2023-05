Jalonen tuší, že národní tým mohl hrát lépe. Hadamczik žádá vysvětlení

Finský odborník v českých službách po příletu do Prahy přiznal, že v noci po čtvrtfinále se mu rozhodně nespalo nejlépe. "Nespalo se mi dobře. Přemýšlel jsem dokola o tom, co se stalo a co se dalo třeba udělat jinak. Ještě to ale zabere nějaký čas, abych to celé naplno zpracoval a udělal si analýzu," prozradil konkrétně Jalonen a pokračoval: "Mistrovství světa je proces, v němž se musíte neustále zlepšovat. Vaše forma musí jít pořád nahoru směrem k utkání číslo osm ve čtvrtfinále. Vloni se to povedlo, letos ne. Věřím, že tým měl na to, aby hrál líp."

Nejen podle něj jsou těmi největšími důvody letošního českého neúspěchu především zranění, která se s týmem táhla od samého začátku turnaje. Nejvíce pak tým zasáhl předčasný konec útočníků Filipa Chytila a Lukáše Sedláka. "Utkáním s Lotyšskem se náš progres zastavil. Hledali jsme správné složení útoků a jako tým jsme už společně nedokázali růst a posouvat se. Odešli nám kluci, od kterých se čekaly góly. Za celý turnaj se nám trefilo jen pět útočníků. A to je strašně málo. Potřebovali jsme, aby ten příspěvek byl větší," řekl Jalonen.

Vrátil se také k hojně diskutované pozici gólmanů a k tomu, že trenéři neurčili během turnaje jasnou jedničku. "Všichni tři naši gólmani se mi líbili, pokaždé nám dali šanci vyhrát. V noci jsem ale přemýšlel, jestli jsme neudělali chybu s rozdělením rolí. Jestli jsme opravdu neměli říct, kdo bude jednička, dvojka a trojka. Nevím, vážně nevím. Všichni tři ale zachytali dobře," uvedl Jalonen, jenž je vzhledem ke svým zkušenostem zvyklý na tlak ze strany veřejnosti. "V tomto byznysu je na vás tlak vždycky. Od vás novinářů, od fanoušků... Jako trenér v tomhle musíte umět žít, je to pro mě naprosto normální. Dělám tuhle práci celý život a vždycky jsem byl pod tlakem."

K neúspěchu se po příletu vyjádřil i generální manažer reprezentace Martin Havlát. "Za tím neúspěchem stojíme všichni. Všichni jsme ten tým skládali. Myslím, že každý si dělal v hlavě sám pro sebe nějakou analýzu. Těch příčin neúspěchu je podle mě víc, ale nechám si je pro sebe," řekl pouze a o duelu s Američany řekl následující: "S Američany jsme udělali tři chyby a po těch padly tři góly. Jinak si myslím, že těch velkých šancí jsme měli více než oni, když se budeme bavit konkrétně jen o tom čtvrtfinále. Tím, jak jsme hráli, jsme si však nedali šanci ten zápas vyhrát."

Hadamczik: MS se nepovedlo a budu žádat vysvětlení

Prakticky ihned po skončení českého mužstva na turnaji hodnotil vystoupení českých reprezentantů na svém twitterovém účtu značně rozezlený Alois Hadamczik: „Mistrovství světa se nepovedlo. Výkonný výbor bude žádat trenéra o vysvětlení, proč chyběla kreativita, odvaha, vůle a bojovnost. Na základě toho výkonný výbor zaujme stanovisko," napsal tam konkrétně prezident Českého svazu ledního hokeje a dodal: „Máme před sebou velkou zodpovědnost – domácí mistrovství, kde se musí změnit náš styl hry."

Šéf českého hokeje Hadamczik tak připomněl, že příští rok se koná světový šampionát v Praze a Ostravě a rád by, aby tam Češi předvedli daleko lepší hokej. Připomeňme ještě, že Kari Jalonen má smlouvu s Českým svazem ledního hokeje uzavřenou až do června 2024.

Svým tweetem tak Hadamczik navázal na předešlou kritiku majitele hokejových Pardubic Petra Dědka. Ten měl jasno, co stálo za českým neúspěchem. „Polovina hráčů neměla v reprezentaci na MS co dělat. Mám informace i od některých hráčů, kteří byli na mistrovství. Jak s nimi trenéři mluvili, jaké tam panovaly zmatky... To je přeci o koučování, jak trenér dokáže hráče nastavit, aby to fungovalo," uvedl mimo jiné pro server sport.cz a dodal: „Za tým, nominaci a výsledky je vždycky někdo zodpovědný. A při současném modelu je to trenér, resp. celý trenérský štáb. Konečný výsledek na mistrovství světa je neuspokojivý. Je to přímo ostuda!"

Sám Jalonen po příletu nevěděl, co přesně Hadamczik na Twitter napsal, proto nechtěl jeho slova komentovat. Rád by s ním promluvil osobně. "Musím s ním mluvit osobně. Tohle jeho vyjádření jsem zatím nečetl, takže k tomu nechci nic říkat. Sám je v tomhle oboru spoustu let a dobře ví, jak to chodí. Určitě se s ním ale chci potkat a promluvit si," nechal se slyšet konkrétně a zakončil: "Nic dalšího ohledně toho nechci komentovat, o své situaci se nechci bavit."