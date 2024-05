Kanada si připsala druhou tříbodovou výhru. Lotyši vyhráli v prodloužení opět díky Daugavinšovi

První třetině v odpoledním pražském zápase vládli podle očekávání Kanaďané, když už se po třech minutách hry připomněl tamnímu publiku opět osmnáctiletý mladík Bedard, jehož nahození z dálky skončilo v Dichowově brance. Dánský gólman tehdy nic neviděl přes Buntinga a Lauridsena. Kvůli těmzto dvěma nebyl nejprve gól uznán, ale po kanaské trenérské výzvě svůj verdikt nakonec změnili. Po jedenácti minutách hry první třetiny dostali Kanaďané možnost první přesilovky, v níž zahrozil Mangiapane, jenž trefil tyč. Toto oslabení tak ještě Dánsko přežilo, ale to další už nikoli. V 16. minutě Dány vytrestal Cozens.

Na začátku druhého dějství sice nejprve opět zahrozili Kanaďané díky spolupráci Bedarda s Buntingem, ale v této části hry se přeci jen hra vyrovnala a postupem času i Dánové dávali o sobě vědět. Zakončoval třeba Niklas Andersen, ve 26. minutě jejich zvýšená aktivita nakonec vedla ke gólu. Tehdy uspěl v předbrankovém prostoru dorážející Wejse, 2:1 pro Kanadu. Vrátit dvoubrankové vedení se snažil Kanaďanům vrátit kdo jiný než Bedard, ten ale ve svém brejku neuspěl. Třetí branku „javorových listů“ nevstřelil ani Hagel.

Blízko k tomu, aby se přiblížil stav k oné zmiňované dánské výhře nad Kanadou z roku 2022, byl ve třetí třetině True. Byl to ale na druhé straně opět Bedard, který ve 42. minutě uklidnil kanadské fanoušky. Při dánské hře bez brankáře navýšil v závěru na 4:1 Mercer a na konečných 5.1 ještě stihl upravit Pierre-Luc Dubois.

Lotyšům na jejich konto přistály další dva body, opět je v prodloužení vystřelil Daugavinš

Držitelé bronzových medailí z posledního světového šampionátu se chtěli zase přiblížit blíže ke čtvrtfinále. Po Polsku byla jejich dalším soupeře další nevyzpytatelný účastník a to Francie. Mohli nad ní vést hned v úvodu zápasu, ale přesilovku tehdy dokázat nevyužili. Nový muž v brance Francie Junca byl více zaměstnán na rozdíl od svého lotyšského protějška Merzlikinse, ale ani on se ve svém brankovišti nenudil. Nebýt lotyšských faulů, asi by měli favorité z Pobaltí snadnější cestu k vítězství. Poté, co byl jiný Lotyš Zile na trestné lavici, píchnul špičkou své hokejky Batna do Bellemarea, následovala pětiminutová přesilovka Francie. Zásluhou Da Costy ji Francouzi využili, ovšem pak se při této početní výhodě nechal vyloučit Treille.

Jinak se ale hrálo opatrně z obou stran a nejinak tomu bylo i ve druhé třetině a tak divák aby šanci pohledal. Na další změnu skóre si tak v Ostravě museli počkat až do úvodu třetí části zápasu. Tehdy napřáhl nejprve Freibergs, aby pak jeho střelu usměrnil za Juncova záda 1:1. Pak došlo k dalšímu pětiminutovému trest, protože předčasně do kabin musel Francouz Gallet za faul loktem. I tato dlouhá početní výhoda byla využita, konkrétně díky Robertsu Bukartsovi. Lotyši doufali, že by tentokrát k prodloužení dojít nemuselo, jenže obránci společně s Merzlikinsem zkratovali při rozehrávce. Na konci toho všeho bylo vyrovnání Pierre-Éduarda.

Následovalo tak pro Lotyše druhé prodloužení na tomto MS, v němž nejprve mohl z brejku rozhodnout Da Costa, ale po chybě v rozehrávce, kterou tentokrát natropili Francouzi, pouhou vteřinu a šest desetin před koncem rozhodl o dalších dvou bodech pro Lotyše opět kapitán Daugavinš.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS v Praze a Ostravě (12.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Dánsko - Kanada 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Branky: 27. Wejse (Storm, Poulsen) - 3. Bedard (Bunting, Guhle), 16. Cozens (Tavares, Byram), 42. Bedard (Guenther), 58. Mercer (J. McBain, B. Tanev), 60. Dubois (Bedard, Zellweger). Rozhodčí: Brander (Fin.), Hronský (SR) - Heffner, Hofer (oba Něm.). Vyloučení: 6:6. Využití: 0:2. Diváci: 16.015

Dánsko: Dichow - Lassen, M. Lauridsen, O. Lauridsen, Jensen Aabo, Nicholas B. Jensen, Bruggisser, Larsen - Aagaard, Russell, Blichfeld - From, True, N. Olesen - N. Andersen, Moelgaard, Scheel - Storm, Wejse, Poulsen - Schultz. Trenér: Gath

Kanada: Binnington - Parayko, Power, Oleksiak, Byram, Severson, Guhle, Zellweger - Mercer, McBain, B. Tanev - Guenther, Cozens, Mangiapane - Dubois, Tavares, Hagel - Bedard, Paul, Bunting - J. McBain. Trenér: Tourigny

SKUPINA B (Ostrava):

Lotyšsko: Merzļikins - Jaks, Zile, Čukste, Freibergs, Komuls, Mamčics, Cibulskis - Daugavinš, Abols, Dzierkals - Robets Bukarts, Batna, Krastenbergs - Indrašis, Egle, Rihards Bukarts - Tralmaks, Ansons, Gavars. Trenér: Vitolinš

Francie: Junca - Gallet, Auvitu, Cantagallo, Chakiachvili, Llorca, Crinon, Thiry - Treille, Bellemare, Perret - Bertrand, Da Costa, T. Bozon - Simonsen, Boudon, Rech - Dair, Claireaux, K. Bozon - Bruche. Trenér: P. Bozon