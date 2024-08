Kouč Hašek se může nadále těšit plné důvěře ze strany FAČR. Hořekoval pak nad nedostatkem kreativních hráčů

Podle samotného předsedy českého fotbalu Petra Fouska nepřidalo ani v úvahu, že by se snad mělo na trenérském postu reprezentace něco měnit. "Ani na chvilku jsme nezapochybovali o tom, s jakým realizačním týmem půjdeme do Ligy národů. Ivan Hašek má podepsanou dlouhodobou smlouvu. Na tohle téma nepadalo nic. Věnovali jsme se tomu, abychom si vyhodnotili Euro, z čeho se poučit, abychom uspěli v Lize národů," nechal se slyšet konkrétně Fousek.

Připomeňme, že vedle zmiňovaného jednoho bodu za remízu 1:1 s Gruzií, v základní skupině jinak český tým prohrál pokaždé 1:2 jak s Portugalskem, tak s Tureckem. Důvody tohoto neúspěchu si vedení asociace vyslechla právě přímo od Ivana Haška, jenž tak tedy předal funkcionářům své hodnocení. Podle něj je na vině především to, že český fotbal nedisponuje kreativními hráči.

"Z pohledu výsledku jsme to pochopitelně charakterizovali jako neúspěch. Na druhou stranu jsme vzali v úvahu veškeré faktory, jak objektivní, tak subjektivní. Trenér s realizačním týmem nastoupili do funkce v lednu a měli jsme omezenou dobu na přípravu. Pracovali s těmi nejlepšími hráči, které má Česká republika k dispozici," vysvětloval současný postoj asociace Fousek a pokračoval: "Výsledky v přípravě byly dobré. Na Euru jsme si přáli postoupit ze skupiny. Je potřeba říct, že hranice mezi úspěchem a neúspěchem je tenčí než ostří nože, což Euro jasně ukázalo. Bohužel se to nevyvinulo tak, jak jsme si představovali."

FAČR, která k hodnocení Eura využila i detailní datovou analýzu od německé firmy specializující se na fotbal, se tak k hodnocení evropského šampionátu poprvé dostala až měsíc a půl po skončení tohoto sportovního svátku. "Byli jsme často tázáni, proč vyhodnocení nebylo dříve. Nechtěl jsem svolávat nějaký mimořádný výkonný výbor hned po Euru, sahat k jiným unáhleným krokům. Je potřeba věci řešit s chladnou hlavou, odstupem. Pochopitelně také ty analýzy mají velký objem, trenér dostal na jejich vypracování čas," vysvětlil Fousek, proč tedy k hodnocení došlo až nyní.

Dalším tématem úterního jednání svazového výkonného výboru byla i budoucnost jednoho z Haškových asistentů Jaroslava Veselého, který je současně hlavním trenérem pražských Bohemians 1905. Nakonec se rozhodlo, že bude členem reprezentačního realizačního týmu i nadále. "Jsem rád, že zůstává jako asistent, že nám Bohemians vyšli vstříc. Považuji ho za jednoho z nejprogresivnějších trenérů v České republice. Spolupráce s ním nám funguje," složil svému pobočníkovi komplimenty Hašek.

Také se výkonný výbor pozastavil nad stále uvolněným postem manažera fotbalové reprezentace. Ten je od začátku angažmá Ivana Haška neobsazen, jelikož na začátku tohoto kalendářního roku nakonec odmítl nabídku bývalý reprezentant Pavel Nedvěd. Nyní jsou tak kompetence manažera reprezentace rozděleny mezi několika osobami, mezi nimiž nalezneme i samotného Fouska či technického ředitele FAČR Ericha Brabce. "Chci zdůraznit, že v tomhle období nic nebylo zanedbáno, věci fungovaly. Jsme toho názoru, že bychom funkci manažera chtěli obsadit. Jednáme s několika kandidáty, chtěli bychom jednání dotáhnout do konce srpna. Jména bychom zatím nechtěli medializovat. Karel Poborský nedostal přímou nabídku, to bych chtěl uvést na pravou míru. Od začátku věděl, že kandidátů je více," upřesnil pak Fousek ohledně tohoto tématu.

Novými členy se také doplnila tzv. Sportovní rada FAČR, asociační poradní orgán. Nově v něm tak zasedne nejen bývalý brankář a současný manažer A-týmu pražské Slavie Přemysl Kovář, ale také Augustin Chromý, Ludvík Zajíc, Jan Říčka, Pavel Malura, Oldřich Šmerda a Jiří Liška. Doplněn bude ještě o jednoho či více členů, přičemž jeho vedením byl pověřen Erich Brabec. Dodejme, že bývalé obsazení Sportovní rady v čele s Vladimírem Šmicerem, kterým vadilo, že jej vedení asociace nenaslouchá.

Ani okrajovým tématem už pak nebyla kauza záložníka Michala Sadílka, jenž se zranil těsně před začátkem Eura během volnočasové aktivity. "Naposledy jsme se k tomu vyjádřili den před přípravným utkáním se Severní Makedonií. Realizační tým to tehdy vyřešil tak, jak to vyřešil. Následovala omluva trenéra. Dnes jsme se k tomu nevraceli. Průběh Eura nám ukázal, že Sadílek nám chyběl. Bylo to i jeho osobní lidské neštěstí," dodal Fousek.

Běžecky i silově český tým nezaostával. Problémem je nedostatečná tvořivost

Jak tedy bylo již výše zmíněno, součástí úterního zasedání výkonného výboru FAČR bylo především hodnocení a analýza českého výkonu na letošním Euru. K tomu, že Češi se zmohli pouze na zisk jediného bodu ve skupině, se tak na úterní tiskové konferenci vyjádřil kouč Ivan Hašek následovně: "Mám největší zodpovědnost za národní tým. A musím souhlasit, že Euro pro nás bylo neúspěšné. Žádné výmluvy, že jsme měli krátký čas, že se něco stalo. Měli jsme prostě postoupit ze skupiny, tým na to měl. Bohužel se nestalo. Naše vystoupení jsme si zhodnotili my i externí agentura, která nám dala data."

Kamenem úrazu byla mimo jiné i ta skutečnost, že čeští fotbalisté působící v zahraničí dostávají ve svých klubech čím dál méně prostoru. "Projevila se absence našich hráčů v Top 5 ligách. Na šampionátu jsme měli nejméně zástupců, kteří ve velkých soutěžích odehráli aspoň 2000 minut. Je znát také absence českých hráčů v domácí lize u předních týmů na klíčových postech. Nepomohla nám ani zranění Sadílka, Schicka a Staňka," připomněl další trable šedesátiletý stratég.

Tak mimo jiné odůvodnil to, proč do Německa nominoval i jeho předchůdcem Jaroslavem Šilhavým nechtěného Antonína Baráka. Toho reprezentanta, který nastoupil do závěrečného důležitého zápasu s Tureckem, který hrubě ovlivnil svým vyloučením. "Po našem příchodu jsme dali šanci hráči z Itálie. Nehrál tam stabilně, ale má dost zkušeností. Udělal hloupý první faul za žlutou kartu, když nestíhal defenzivu. Přiznal jsem, že moje největší chyba byla, že jsem ho měl včas přehodit na druhou stranu sestavy, kde by nebyl pod takovým tlakem. Už jsem to hlásil, ale než jsem to stačil udělat, byl vyloučený. Tondu mrzel druhý faul nejvíc, takový se stane. Měl velkou motivaci, neřekl bych, že to byla nedisciplinovanost," omlouval Baráka trenér.

Jak pak dále vyplývá z Haškovy analýzy, podobné problémy se táhnou už od mládežnických reprezentací. Vidět jsou třeba již u sedmnáctiletých. "Je vidět, že nám to chybí už od mládeže. V běžeckém a silovém pojetí ještě celkem obstojíme, ale s balonem máme problém. V individuální technice a práci s míčem zaostáváme. Šancí jsme si vytvořili dost, ale máme velmi špatnou efektivitu zakončení. Slabší je také zakládání akcí od brankáře, slabinou je i intenzita přihrávek do rychlosti. Projevuje se, že hráči na řadě postů nám v klubech nehrají v základu," zakončil Hašek.