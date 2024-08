LOH 2024: Tyčkařka Švábíková je novou českou rekordmankou, Manuel ze semifinále čtvrtky nepostoupila

Navzdory rekordně početnému finále, kterého se zúčastnilo hned devatenáct závodnic, dokráčela Amálie Švábíková coby olympijská debutantka k velkému výsledku. Jakkoli se tedy jednalo o početné startovní pole, chyběly v něm i přesto britské favoritky Holly Bradshawová (držitelka bronzové medaile z tokijských Her) a Molly Cauderyová (letošní světová jednička mezi tyčkařkami a halová světová šampionka).

Už na výšce 460 cm se startovní pole zúžilo do jakžtakž normálního finálového počtu finalistek, ještě více se umenšil počet závodnic na výšce 470 cm, kterou přeskočilo už jen devět tyčkařek a to včetně Švábíkové, která ji zdolala až na druhý pokus a proto tak tehdy byla na průběžném osmém místě. Následující výška 480 cm už byla tou, kterou doposud Švábíková ještě ve své kariéře nezdolala a zdolat ji musela proto, aby nadále zůstala ve hře o cenné kovy.

A zdolat se jí tuto výšku nakonec podařilo a to posledním třetím pokusem. Vytyčila tak tím nový český rekord, přičemž ten dosavadní držela od roku 2013 Jiřina Svobodová (nyní Kudličková), a téměř tak navázala na své ještě lepší čtvrté místo z letošního evropského šampionátu v Římě.

Po svém výkonu byla Švábíková očividně šťastná. "Upřímně řečeno, ani nemůžu být šťastnější. Hrozně jsem si přála být do šestého místa, skočit si osobní rekord, a to se povedlo. Nevím, co na to říct. Jsem fakt šťastná," nechala se slyšet konkrétně. Před výškou 480 cm si nebyla jist, zda ji přeskočí. Odvahu ji ale dodal druhý neúspěšný pokus. "Já jsem vůbec nevěděla, jestli na to mám. Ale když jsem viděla ten druhý pokus, který byl kousek, tak jsem si řekla, že to prostě musím skočit," řekla. "Ten pokus byl fakt dobrej. Pamatuju si ho a hrozně se těším, až se na něj podívám," dodala čtyřiadvacetiletá atletka.

Připomeňme, že olympijské zlato z tyčky putovalo do Austrálie zásluhou Nikki Kennedyovou, druhá skončila Američanka Katie Moonová a třetí pak Kanaďanka Ashley Newmanová.

V rámci středečního večerního programu se pak vedle Śvábíkové představila také čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, před kterou byl semifinálový běh, do kterého se dostala z oprav. Na české závodnici už byla znatelně vidět únava a nakonec tak v tomto svém semifinálovém běhu skončila poslední. Naopak Marileidy Paulinová z Dominikánské republiky běh vyhrála v čase 49,21 a zůstala tak pouhých 90 setin za svým osobním rekordem z letošního mistrovství Evropy, kde skončila čtvrtá. Nickisha Pryceová z Jamajky se pak překvapivě zařadila mezi nepostupující do finále a to navzdory tomu, že má z letoška v držení osmý nejrychlejší čas všech dob (48,57).

"Ta třetí čtvrtka byla náročná. Celkově už to bylo všechno náročné, strašně dlouhé. Tím, že jsme začínali už na Bahamách (v květnu), tak se to všechno táhlo. Už je cítit, že to bylo hodně čtvrtek," uvedla v rozhovoru pro ČT sport Manuel, účastnice ženské štafety bojující nakonec neúspěšně o postup na tyto Hry, kterou čeká ještě koncem srpna juniorské mistrovství světa v Peru.