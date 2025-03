Úspěšný atletický víkend. Na halovém šampionátu brali Češi stříbro a dva bronzy

První z nich už v sobotu, kdy se o nečekaný zisk stříbra postaral výškař Jan Štefela, který ve svém životním závodě pro tento cenný kov potřeboval přeskočit laťku ve výšce 229 metrů. V neděli na něj navázal nejprve koulař Tomáš Staněk, který uzmul bronz, stejně jako pak česká ženská štafeta na 4x400 metrů, a to především díky finišmance Lurdes Gloria Manuel. Kromě toho se do historických statistik zapsala i sprinterka Karolína Maňasová, když v semifinálovém běhu na 60 metrů posunula nejen český rekord, ale i evropský rekord závodnic do 23 let na 7,10.

Pro výškaře Jana Štefelu přitom finálový sobotní závod nezačal zrovna podle jeho představ, vždyť už výšky před tím neskočil pokaždé na první pokus a na výšce 226 metrů potřeboval hned tři pokusy. Zásadní výšku 229 metrů ale dokázal přeskočit hned napoprvé a právě tento výkon znamenal pro Štefelu zisk stříbrné medaile, jeho prvního cenného kovu v kariéře.

Finále výškařů jednoznačně ovládl Ukrajinec Oleh Doroščuk, jenž prošel závodem jako nůž máslem bez jediné chyby. Štefela se pak pokoušel o výšku 232 metrů, ale neúspěšně s tím, že po dvou pokusech se ještě představil na výšce 234 metrů a taktéž neúspěšně. Český atlet se tak těší z první velké medaile. "Řekl jsem si, že pátých míst už mám dost," prozradil v rozhovoru pro ČT sport.

V neděli ve sběru medailí pokračoval koulař Tomáš Staněk, u kterého se i vzhledem ke kvalifikaci, kterou ovládl, čekalo, že by mohl finále podobně ovládnout, jenže v bojích o medaile nedokázal přehodit 21 metrů. Jeho nejdelší finálový pokus 20,75 metru nakonec stačil jen na bronz. Pro zlato si dohodil rumunský koulař Andrej Toader navzdory kratšímu pokusu, než jaký předvedl Staněk ve své vítězné kvalifikaci.

"Přes všechny peripetie, které jsem měl, jsem si řekl, že to zkusím. Za medaili jsem šťastný, letos jsem si zažíval věci, které nejsou nic moc," nechal se slyšet v rozhovoru pro ČT sport Staněk, jenž tak tak už na pátém evropském halovém šampionátu v řadě dokázal získat cenný kov, a pokračoval: "Dnes to bylo o tom, kdo je větší vlčák. Kousl jsem a nepustil."

Vše nakonec završila štafeta žen na 4x400 metrů, ve které Češky sice po třetím úseku ztrácely na medailové pozice, jenže jako finišmanku měly Lurdes Glorii Manuel. Ta tedy převzala kolík po úsecích Vondrové, Jíchové a Petržilkové a vydala s na zteč způsobem sobě vlastním, zkrátka nebojácným a velice rychlým. Nejenže stáhla ztrátu na Španělky, ale dokonce španělskou štafetu nakonec i předběhla a mohla se tak radovat z toho, že výrazně dopomohla k bronzové medaili. Ta se následně na chvíli tvářila jako stříbrná poté, co vítězné domácí Nizozemky byly diskvalifikovány, ale nakonec byl Nizozemkám uznán jejich protest a tak tedy zůstalo u bronzu. "Běželo se mi naprosto skvěle," popsala jednoduše svůj výkon Manuel.

Mimochodem, v čase 3:25,31 se v případě ženské štafety jedná o nový český rekord.

Další skvělý výkon, i když ne medailový, předvedla další sprinterka Karolína Maňasová. Ta na trati 60 metrů během svého semifinále zaběhla nejen nový český rekord, ale i nový evropský rekord závodnice do 23 let, přičemž ho překonala o pouhou setinu, když tedy zaběhla v čase 7,10. V čase 7,14 pak zaběhla následné finále, což stačilo bohužel až na osmé místo.

Halové mistrovství Evropy v atletice v Apeldoornu (Nizozemsko) – (8.3.-9.3.2025):

Výška, muži: 1. Doroščuk (Ukr.) 234, 2. Štefela (ČR) 229, 3. Sioli (It.) 229

Koule, muži: 1. Toader (Rum.) 21,27, 2. Petersson (Švéd.) 21,04, 3. Staněk (ČR) 20,75

Štafeta 4x400 metrů, ženy: 4x400 m: 1. Nizozemsko, 2. Británie (Nielsenová, Kellyová, Newnhamová, Anningová) 3:24,89, 3. Česko (Vondrová, Jíchová, Petržilková, Manuel) 3:25,31 –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ český rekord