LOH 2024: Hassanovou inspiroval Zátopek. Po dvou bronzech z dráhy si doběhla pro zlato z maratonu

Podle očekávání to byly především africké běžkyně, které začaly udávat tempo závodu, přičemž od samého počátku se v této vedoucí skupince objevovala Etiopanka Tigst Assefaová, držitelka světového rekordu z Berlína. Přestože se tyto závodnice snažily na druhém kopci o únik svým pronásledovatelkám, nepodařilo se jim to a za chvíli byly opět doběhnuty.

V jednom ze zrádných kopců maratonské trati, které maratonkám pořadatelé připravili, se necítila nejlépe Hassanová, přesto se jí i přes potíže povedlo smazat ztrátu na nejlepší. O historický zápis se snažila Keňanka Peres Jepchirchirová, která by se v případě úspěchu stala první maratonskou běžkyní, která by dokázala obhájit olympijské zlato. Když však chybělo deset kilometrů do cíle, věděla, že ona se takovouto závodnicí nestane. Pro nejcennější kov si nedoběhla ani její krajanka Helen Obiriová, držitelka dvou stříbrných z pěti kilometrů. Nakonec doběhla třetí a Keňa se tak po dvou předchozích olympijských triumfech z maratonu tentokrát raduje pouze z bronzu.

Jak se závod blížil k závěru, bylo jasné, že o zlato budou bojovat Hassanová a Assefaová. A právě prvně jmenovaná Nizozemka s etiopskými kořeny se tak stala první, která má cenný kov ze všech tratí od 1500 metrů po maraton, přičemž se k této jedinečnosti musela u okraje dráhy v závěru prodrat i lokty.

"Měla jsem z toho závodu strach. Každý krok strašně bolel a já se několikrát ptala: Proč to děláš? A čekala jsem, kdy mě to zlomí. Na konci jsem si říkala: Sifan, je to jen sprint na 200 metrů. Teď nemám slov, je to jako sen," vyprávěla po závodě Hassanová.

Co se týče dvou českých maratonek, tak poté, co se jednadevadesátičlenné startovní pole rozdrobilo, pohybovaly se ve čtvrté desítce s téměř minutovou ztrátou na vedoucí dvacítku závodnic. Zrádné stoupání z českých reprezentantek zvládla nejlépe Hrochová. Ta nakonec zaznamenala druhý nejlepší český výsledek z olympijského maratonu od roku 1992, když skončila na 26. místě. "První třicítka dobrá. Ale bylo to super těžké," hodnotila Hrochová. Ta zařadila tento maratonský běh k nejnáročnějším v kariéře. "Ale s tím jsem počítala. Na kopcích je výhoda, že pak nepotřebujete běžet svižně do tempa, tam běžíte do kopce nebo z kopce, ale tady to musíte proložit tempovým během. To je drsné."

Její krajanka Stewartová si pak oddechla, že závod dokázala dokončit. "Posledních deset kilometrů jsem bojovala, abych sebou někde nesekla. Jen jsem se snažila odkrajovat kilometr za kilometrem. Nevím, čím to, že mi došlo. Stalo se mi to letos poněkolikáté. Musíme zjistit, kde je problém. Myslela jsem, že to máme vyřešené, očividně bude problém jinde," uvedla.

Letní olympijské hry v Paříži 2024:

Maraton- ženy (11.8.2024): 1. Hassanová (Niz.) 2:22:55, 2. Assefaová (Et.), 2:22:58, 3. Obiriová 2:23:10, 4. Lokediová (obě Keňa) 2:23:14, 5. Shankuleová (Et.) 2:23:57, 6. Suzukiová (Jap.) 2:24:02, ...26. Hrochová 2:30:00, 66. Stewartová (obě ČR) 2:38:07