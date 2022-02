Slovensko se raduje z první lyžařské olympijské medaile. Slalom žen ovládla Vlhová

První kolo se Petře Vlhové nevydařilo úplně podle představ. Bylo znát, že má z olympijsjké tratě respekt a nakonec bylo osmé místo to její výchozí pro druhé kolo. Tam trať stavěl její trenér Mauro Pini a zřejmě to nakonec rozhodlo, že zvládla druhé kolo Vlhová nejlépe. Před svou druhou jízdou ztrácela na tehdy první Němku Dürrovou až 72 setin, protože ale druhé kolo od začátku jela na doraz, bylo z toho po druhém kole vedení.

Nakonec pouze Katharina Liensbergerová z Rakouska byla nejblíže k tomu, aby Vlhovou sesadila z trůnu, ale závodnice, která skončila po prvním kole sedmá, se mohla i tak radovat ze stříbrné medaile. Bronz pak putuje do Švýcarska zásluhou Wendy Holdenerové. Dürrová, která jela ve druhé kole jako poslední, nakonec skončila na pro ni smutném čtvrtém místě.

Co se týče české reprezentantky Martiny Dubovské, tak ta v součtu obou kol ztratila na vítězku Vlhovou 2,05 sekundy.

Noční můra Shiffrinové

Stejně jako v obřím slalomu, tak i tento slalomuž první kolo nedokončila favotka z USA Mikaela Shiffrinová. Tato vítězka dvou slalomů v letošní sezóně Světového poháru zase sáhla k odvážné taktice, což se jí opět vymstilo.

"Od začátku jsem do toho šla. Trochu jsem podklouzla v jednom oblouku a prostě jsem nebyla připravená na nějakou takovou chybu. Plánovala jsem jet tu nejagresivnější, nejobtížnější linii. Ale také jsem věděla, že je ta nejrychlejší. Nezvládla jsem ani pět branek. Cítím se příšerně. Ale to přejde." nechala se slyšet pak v cílovém prostoru v rozhovorech pro média závodnice, která dobrou polovinu 1. kola jen smutně seděla na okraji svahu a vůbec se jí nechtělo přesunout se do cílového prostoru.