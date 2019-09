MS v basketbalu: Je to tam! I přes prohru s Řeky Češi postupují do čtvrtfinále

Poslední osmifinálový suel Čechů s Řeky začali lépe basketbalisté z jihu Evropy. Svým nebojácným pojetím hry, dvěma úspěšnými trojkami a především tvrdá defenzivní práce, proti které čeští hráči jen těžko z počátku hledali recept, tak rychle vedli už 10:2. To Češi měli plné ruce práce s tím, jak se přes houštinu řeckých těl dostat ke koši, když navíc k tomu přičteme velmi těsné a nepříjemné bránění ze strany soupeře. Nebylo tak divu, že Češi zaznamenali hned šest ztrát během první čtvrtiny.

Když se dvakrát dokázal trefit Bohačík, zdálo se, že naši reprezentanti přeci jenom nějaký recept našli, ovšem problémy jim dělal hlavně nezničitelný Janis Adetokunbo z Millwaukee, jenž byl letos v NBA vyhlášen nejužitečnějším hráčem soutěže. Vedle toho se mohli stále Řekové spoléhat na produktivity z trojkových hodů. Jen v první čtvrtině Řekové zaznamenali čtyři přesné trojky z celkových šesti takových pokusů. I proto se mohli těit z vedení 26:17.

V další části hry ze strany Čechů nebyla vidět žádná poraženecká nálada, naopak to byli stále ti samí bojovníci, kteří ještě navíc přidali soustředěný výkon v defenzivě. Satoranský se postupně dostával sdo své obvyklé dirigentské role a kromě toho se rozstřílel i Hruban, díky němuž tak do druhé poloviny zápasu Češi vstupovali s náskokem jednoho koše 33:32. Vyrovnaný stav trval až do doby, když do závěrečné sirény zbývalo třináct minut. Tehdy to bylo 46:46. Poté ale Řekové předvedli hned patnáctibodovou šňůru, jež byla přerušena pouze jednou českou trojkou. A nebyl to jediný problém, se kterým se český národní tým v těchto chvílích potýkal. Hned dva hráči, Auda s Hrubanem, byli blízko k vyfaulování se a kvůli řeckému tlaku se navíc zvyšoval na české straně počet ztrát na hráče s míčem.

Aby toho nebylo pro český tým málo, na řecké straně se do fazóny dostal mladší z bratrů Adetokunbových, teedy Thanasis Adetokunbo. Vzhledem k tomu, že Češi potřebovali prohrát méně než odvanáct bodů, aby i nadále mohli pomýšlet na postup, tak to byli právě čeští fanoušci, kteří v závěru zápasu bedlivě sledovali stav utkání. Naštěstí pro ně ale v napjaté závěrečné fázi duelu, kdy se vyfauloval jak Audo, tak na druhé straně hvězda J. Adetokunbo, nikdy český tým neprohrával vyšším rozdílem než bylo v tu chvíli potřeba. A to i zásluhou Satoranského s Boháčikem a jejich přesných trestných hodů.

Po této prohře Čechů 77:84 se tak upínala česká pozornost k favorizovaným Američanům, kteří se ve stejné osmifinálové skupině v pondělí střeli s Brazílií. Právě ty museli porazit, aby byl historický úspěch českého basketbalu, tedy postup do čtvrtfinále na MS, strvzen. Povedlo se, když basketbalisté Hvězd a pruhů zvítězili nakonec 89:73 a radost mohla propuknout skutečně naplno.

Češi se tedy ve středu od 15:00 středoevropského času střetnou ve čtvrtfinále s Austrálií.

MS basketbalistů v Číně - osmifinále, skupina K (Šen-čen):

Česko - Řecko 77:84

USA - Brazílie 89:73