České florbalistky vybojovaly první cenný kov z MS od roku 2011. Ze Singapuru si odvážejí bronz

První dvacetiminutovka nabídla hned několik příležitostí na obou stranách, což tak dávalo divákům najevo, že se nebude jednat o žádný opatrný florbal od první minuty. Na první přestávku šly ale do šaten spokojenější Švýcarky, které se v čase 16:35 postaraly o otevření skóre. Tehdy se prosadila Rüttimannová zakončením z bekhendu poté, co ji z levé strany dokázala najít pomocí otočky Gerigová, 0:1 pro Švýcarky.

Zatímco na tuto trefu gólmanka Christiánová při přesunu ze strany na stranu nedosáhla, na začátku druhé třetiny už ale byla úspěšnější proti střele Edizové. Běžela však 28. minuta zápasu, když se Švýcarky prosadily podruhé. Tentokrát se zapsala do listiny střelkyň po svém uvolnění od mantinelu z levé strany Gerigová, 0:2. Naštěstí se ale povedlo Češkám na tuto střelu odpovědět celkem rychle, po 117 sekundách překonala nejprve svými kličkami obranu a pak i svým zakončením brankářku Heiniovou Brucháčková, 1:2. Brzy mohlo dojít na další úder, kdyby ve své šanci uspěla kapitánka Krupnová. Na vyrovnání skóre si Češky nakonec musely počkat až do 38. minuty, kdy Jiráková zablokovala rozehrávku Gämperliové tak dokonale, že tím vyslala do protiútoku Keprtovou, která pak nedala Heiniové šanci, 2:2.

Ve 44. minutě se Češkám konečně podařilo otočit skóre ve svůj prospěch díky Krupnové, jejíž první rána se dostala jen do brankoviště, odražený balonek ale směrem k němu poslala znovu a to už prošel až do sítě, 3:2. I když Švýcarky následně využily přesilovou hru, během které se prosadila střelou do pravého horního rohu Stettlerová, v čase 49:10 si Češky vzaly zpět své jednogólové vedení, o což se postarala Ratajová, 4:3. Když pak ještě na 5:3 zvýšila Keprtová, jež zužitkovala přihrávku nejproduktivnější Češky Brucháčkové, mohly se Češky pomalu začít radovat.

Nezkazilo na tom nic ani snížení tři čtvrtě minuty před koncem, kdy se to při hře bez gólmanky povedlo ještě Gerigové, ovšem do závěrečné sirény už žádný gól nepadl a to i proto, že Keprtová trefila jen tyč prázdné švýcarské branky. Po vítězství 5:4 si tak Češky z tohoto šampionátu zaslouženě odváží odměnu v podobě bronzové medaile.

Mistrovství světa florbalistek v Singapuru:

Zápas o 3. místo (10.12.2023):

Česko - Švýcarsko 5:4 (0:1, 2:1, 3:2)

Branky a nahrávky: 30. A. Brucháčková, 38. Keprtová (Jiráková), 44. Krupnová, 50. Ratajová (Jiráková), 59. Keprtová (Brucháčková) - 17. Rüttimannová (Gerigová), 28. Gerigová (Stettlerová), 47. Stettlerová (Gerigová), 60. Gerigová (Wyssová). Rozhodčí: Kirjonen, Sirkka (oba Fin.). Vyloučení: 1:0. Využití: 0:1. Diváci: 2253

Sestava Česka: Christianová - Šupáková, Beránková, Jiráková, Plášková, Mechlová, Štaňková - Suchá, Krupnová, Řepková - A. Brucháčková, Keprtová, Ratajová - Trojánková, Kubečková, Chudá. Trenér: Lukáš Procházka