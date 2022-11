MS v Kataru se čerstvý držitel Zlatého míče nezúčastní. Benzema se zranil na tréninku

Že Benzema nakonec skutečně nebude moct na letošním MS reprezentovat zemi obhajující trofej pro mistry světa, o tom veřejnost informovala sama Francouzská fotbalová federace (FFF) na svém twitterovém účtu. "Karim Benzema nebude startovat na mistrovství světa. Poté, co si zranil čtyřhlavý sval stehenní na levé noze, musel útočník Realu Madrid účast na šampionátu vzdát,“ uvedla federace s tím, že kouč země galského kohouta Didier Deschamps žádného náhradníka za Benzemu nepovolá.

Osudový moment pro Benzemu se udál během sobotního tréninku, který pro něj skončil předčasně poté, co ho začala trápit obrovská bolest. "V nemocnici v Dauhá se podrobil vyšetření magnetickou rezonancí, která bohužel potvrdila trhlinu," uvedla dále FFF. Léčba by měla pak u Benzemy trvat až tři týdny.

Už před šampionátem nebylo jasné, zda bude Benzema vůbec do Kataru nominován., neboť už od října se potýkal francouzský útočník hrající na klubové úrovni za Real Madrid se svalovými potížemi. Francouzský deník L´Equipe píše, že by mělo jít o bolest v levém stehenním svalu, co měla Benzemovi předčasně ukončit sobotní trénink, kterého se mimochodem zúčastnil i Raphaël Varane, u něhož taktéž nebylo jisté, zda se MS zúčastní.

"Nikdy v životě jsem nic nevzdal, ale dnes jsem musel myslet na tým, což jsem dělal vždycky. Rozum mi řekl, abych přenechal místo někomu, kdo bude schopen pomoci našemu mužstvu k tomu, aby prožilo skvělé mistrovství světa," uvedl ke svému zranění a neúčasti na MS sám Benzema na svém Instagramu. Připomeňme, že tento Francouz poté, co se do národního týmu po trestu vrátil, za reprezentaci nastřílel deset branek v šestnácti utkáních.

Dodejme, že Benzema je hvězdou první kategorie, což v minulé sezóně dokázal v dresu Realu Madrid 44 brankami ve 46 zápasech. Po předchozím šampionátu v Rusku se tak nejlepší kanonýr světového mistrovství z roku 2014 nepředstaví ani letos v Kataru.

Co se týče absencí, Francie je asi v tomto ohledu nejpostiženějším týmem. Kromě Benzemy je jasné, že se na MS nepředstaví ani Paul Pogba, N'Golo Kanté či Christopher Nkunku. "Je mi to nesmírně líto kvůli Karimovi, pro něhož bylo toto mistrovství světa hlavním cílem. Navzdory této nejnovější komplikaci mám plnou důvěru ve svůj výběr. Uděláme vše pro to, abychom se vyrovnali s velkou výzvou, která nás čeká," dodal k tomuto tématu kouč Deschamps.