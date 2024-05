Nad Krejčíkem visí před finále stále otazník. Místo Fleka byl zapsán na soupisku Ščotka

K aktuálnímu stavu Jakuba Krejčíka, jenž musel po semifinále do nemocnice, se vyjádřil jeden z asistentů trenéra Jiří Kalous.

"Kuba utrpěl zranění v obličeji. Od toho momentu v zápase je v péči lékařů, tady hraje roli každá minuta. Doktoři se o něj starají, uvidíme, jaký bude jeho stav před utkáním. Jestli bude moct nastoupit," nechal se slyšet konkrétně a dodal, že samotný hokejista by rád nastoupil do finále. "Kuba chce hrát, ale samozřejmě zdraví je na prvním místě, to je priorita a podle toho se zařídíme. Ale říkám, je tam ještě určitý prostor, uvidíme, jak se situace vyvine."

Kalous se ještě vyjádřil ke stopce pro Ruttu. Prozradil tak, že díky tomu se připravují na dvě změny v sestavě. "Honza je pro nás velká ztráta, ale musíme se s tím nějak vyrovnat. Připravujeme si varianty s Kubou i bez Kuby Krejčíka a potom uvidíme, jaká bude sestava. Je to trest až po odehraném utkání, takže se nám to samozřejmě nelíbilo, nicméně bereme to jako realitu. Musíme s tím pracovat."