Navzdory bojovnému srdci Poláci nestačili na zkušenější Švédy, alpské derby nabídlo jedenáct branek

V ostravském večerním duelu bylo jasné, kdo je favoritem a podle toho se favorit také od začátku choval. Žlutomodří byli zkrátka lepší a přetavit to v gól mohl jako první Lundeström, ale nepodařilo se mu to. Přeci jenom museli být Švédové na pozoru, jelikož i Poláci uměli sem tam zahrozit. Blízko ke skórování v úvodu měl Pas. Švédům se ale otevřít skóre nakonec podařilo a to po čtyřech minutách hry, kdy Johanssonovu přihrávku si nešťastně do vlastní sítě sklepl svou hokejkou bránící Kruczek, 1:0 pro Švédsko. Sice za chvíli mohl vyrovnat Kolusz, ale byli to opět Švédové, kdo slavil. Na 2:0 totiž zvýšil Raymond, to se psala 7. minuta hry a Poláci poznávali sílu švédského kádru. Aby také ne, když v něm hraje až 17 hokejistů, jež působí v NHL.

Postupem času si Švédové vypracovali nejen střeleckou, ale i územní převahu, ovšem protože jejich výkon nebyl stoprocentní, dávali tím možnost Polákům stále víc a víc si čichnout. Proto tak třeba na začátku druhé třetiny nebyli daleko od skórování Dziubiński, Krezolek nebo Zygmunt, naopak na druhé straně ve 33. minutě navýšil na 3:0 tvrdým zakončením k tyči Karlsson.

Psala se 43. minuta duelu, když se po laxní rozehrávce Švédů ke kotouči v polském útočném pásmu dostal Lyszczarczyk, jenž sice nejprve brejkovou příležitost kvůli špatnému zpracování kotouče gólem nezakončil, ale následně dokázal zpoza branky vystřelit tak šikovně, že si puk srazil gólman Gustavsson za svá záda, 3:1. Bylo to ale všechno, na co se Poláci zmohli. Do sirény se totiž prosadili ještě Burakovsky a Karlsson a o švédské výhře 5:1 už nikdo nepochyboval.

Bohatý hokejový víkend zakončila bohatá gólová nadílka v alpském derby

Favorit byl před zápasem jasný i v alpském derby v Praze, kde se tedy střetli Rakušané se Švýcary, jenže na rozdíl od ostravského duelu se švýcarské vítězství nerodilo rozhodně lehce. Zvlášť, když jako první skórovali naši jižní sousedé a to v 5. minutě, kdy po buly v pravém kruhu šel kotouč od Rossiho na Unterwegera a právě on svou střelou k pravé tyči otevřel skóre, 1:0 pro Rakušany. V 15. Minutě to byl pro Švýcary ještě větší šok, protože Huberovi se tehdy podařilo zvýšit na 2:0 zakončením zpoza branky s pomocí betonu gólmana Berry. Přesto šli do šaten na první pauzu Švýcaři s jistou nadějí na zlepšení, neboť 75 vteřin na to snížil ve dvojnásobné přesilovce Josi.

Díky tomuto úspěchu si tak Švýcaři mohli myslet, že rychle dorovnají, ale pouhých 108 vteřin po začátku druhé třetiny tu byl třetí rakouský gól zásluhou Haudumovy střely z pravého kruhu. Že to tedy bude pořádná gólová divočina, tak to bylo jasné 38 sekund poté, kdy se Švýcarům zase podařilo snížit. Tentokrát byl Josi v roli nahrávajícího a do role střelce se stylizoval Hischier. Následně pomohla zemi helvétského kříže opět přesilovka pěti proti třem, v níž se po druhé v zápase trefil Josi, když se to před tím nedařilo z dorážek Ambühlovi. A jen 13 vteřin na to se Jägerovi po spolupráci s Andrighettem podařilo otočit skóre na 3:4, to se psala 30. minuta. Do třetí třetiny se však šlo za nerozhodného stavu, o což se postaral ve 35. minutě svou druhou přesnou trefou v zápase Haudum.

Třetího dějství se ale už nezúčastnil švýcarský gólman Berra, jehož tak nahradil Schmid. Ten tak mohl ze svého brankoviště pozorovat, jak se na druhé straně kluziště z mezikruží trefil Hischier, jenž se tak stal dalším dvougólovým střelcem večera, 5:4 pro Švýcary. Ani to ale nebylo ještě všechno. Sedm minut před koncem se rozhodl Baumgartner nahodit kotouč směrem ke švýcarské brance přes chumel těl a nakonec se hrací předmět dostal přes Schmidovu lapačku do sítě, 5:5. Už to tak tedy vypadalo, že vše bude směřovat do prodloužení. Vypadalo to tak i po Rossiho šanci, jenže rozhodující gól padl do rakouské branky a to v poslední minutě základní hrací doby. Po objetí branky se totiž podařilo puk dostat do za záda Kickerta Hischierovi, jenž tak nejen že završil svůj hattrick, ale využil tím i přesilovku a definitivně tak tím rozhodl další spektakulární zápas.

Konečné výsledky zápasů hokejového MS v Praze a Ostravě (12.5.2024):

SKUPINA A (Praha):

Rakousko - Švýcarsko 5:6 (2:1, 2:3, 1:2)

Branky a nahrávky: 5. Unterweger (Rossi), 15. P. Huber (Rohrer), 22. Haudum (Zwerger, Unterweger), 35. Haudum (Unterweger, M. Huber), 53. Baumgartner (Maier, Strong) - 16. Josi (Loeffel, Ambühl), 23. Hischier (Josi, Loeffel), 30. Josi (Ambühl, Hischier), 30. Jäger (Andrighetto, Kukan), 41. Hischier (Kurashev, Niederreiter), 60. Hischier (Josi, Ambühl). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Vikman (Fin.) - Gustafson (USA), Nyqvist (Švéd.). Vyloučení: 6:3. Využití: 2:5. Diváci: 13 512

Rakousko: Kickert - Zündel, Heinrich, Wolf, Unterweger, Maier, Strong, Stapelfeldt, Brunner - Schneider, T. Raffl, Nissner - Zwerger, Rossi, M. Huber - Ganahl, Baumgartner, Haudum - Wukovits, Rohrer, P. Huber. Trenér: Bader

Švýcarsko: Berra (41. Schmid) - Glauser, Josi, Kukan, Siegenthaler, Loeffel, Marti, Fora, Jung - Thürkauf, Hischier, Kurashev - Andrighetto, Niederreiter, Jäger - Simion, Senteler, Herzog - Ch. Bertschy, Ambühl, Scherwey. Trenér: Fischer

SKUPINA B (Ostrava):

Švédsko – Polsko 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 4. M. Johansson (Hedman, Karlsson), 7. Raymond (Kempe), 33. Karlsson (Burakovsky, M. Johansson), 55. Burakovsky (Dahlin, Olofsson), 56. Karlsson (Hedman, Gustavsson) – 43. Lyszczarczyk. Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Campbell – Wyonzek (oba Kan.), Nikulainen (Fin.). Vyloučení: 2:5. Využití: 2:0. Diváci: 8425

Švédsko: Gustavsson – Brodin, Dahlin, Karlsson, Hedman, Pettersson, Heed – Raymond, Eriksson Ek, Kempe – Burakovsky, Holmberg, M. Johansson – Zetterlund, Lundeström, Olofsson – Frödén, L. Johansson, Grundström – Friberg. Trenér: Hallam

Polsko: Zabolotny – Kolusz, Wanacki, Kruczek, Wajda, Bryk, Górny, Kostek, Dronia – Wronka, Pasiut, Zygmunt – Michalski, Dziubinski, Krzysztof Macias – Fraszko, Pas, Lyszczarczyk – Krezolek, Walega, Urbanowicz. Trenér: Kaláber