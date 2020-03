Češi by rádi na bezpečnou olympiádu. Když to nepůjde, podpoří odklad

"Přejeme si, aby vše dopadlo dobře, pandemie pominula a mohli jsme se olympiády zúčastnit v bezpečné době," řekl ČTK předseda komise sportovců ČOV David Svoboda.

Olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna 2012 zároveň dodal: "Máme v úmyslu jet a reprezentovat, ale pokud se situace výrazně nezlepší a máme-li ochránit zdraví sportovců a všech lidí, tak budeme podporovat odklad her na termín, který bude možný. Aby se hry uskutečnily v době, která bude v pohodě."

Svoboda je v čtrnáctičlenné komisi třeba s olympijskými vítězi judistou Lukášem Krpálkem a bikerem Jaroslavem Kulhavým, či medailisty v rychlostní kanoistice Josefem Dostálem, vodním slalomu Vavřincem Hradilkem nebo veslování Ondřejem Synkem.

O tokijských hrách na dálku diskutovali hodiny. "Shodli jsme se, že souhlasíme s principy MOV chránit zdraví všech a zároveň hájit zájmy sportovců, ale uvědomujeme si, že obojí zřejmě nepůjde zajistit bez kompromisů. Zdraví je přednější," řekl Svoboda.

Z pohledu sportovců je aktuálně ožehavou otázkou příprava a kvalifikace na hry. Češi doufají v možnost, že se boj o účast na hry přesune na květen a červen. "Pokud ale nebude možnost naplnit férovost a spravedlnost přípravy, kvalifikace a samotných her, tak budeme podporovat odklad," zopakoval pětatřicetiletý Svoboda.

Vývoj nemoci COVID-19 se ve světě mění každým dnem a je těžké odhadnout vývoj. "Dá se předpokládat, že se to do léta nevyřeší," uvedl Svoboda.

Mezinárodní olympijský výbor v neděli uvedl, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale ve hře není. Kanada a Austrálie následně ohlásily, že nepošlou své sportovce na olympiádu, pokud se bude konat v původním termínu od 24. července.

Abe: Za současných okolností by se olympiáda konat nemohla

Japonský premiér Šinzó Abe prohlásil, že za současných okolností by se olympijské hry v Tokiu konat nemohly. Doufá, že Mezinárodní olympijský výbor rozhodne o jejich osudu co nejdříve. Abe dnes ve svém projevu v parlamentu poprvé připustil možnost odložení her kvůli pandemii koronaviru.

Předseda vlády pořadatelské země následoval nedělní oznámení MOV, který uvedl, že kvůli celosvětovému šíření nákazy uvažuje o jiném scénáři, než je plánovaný termín OH od 24. července do 9. srpna. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů.

Podle Abeho by odložení bylo nejlepší variantou pro případ, že by se jinak olympiáda nemohla uskutečnit v kompletní podobě. "V takovém případě by rozhodnutí o odložení bylo nevyhnutelné," řekl premiér.

Zrušení her stejně jako funkcionáři MOV vyloučil, vyzval ale k co nejrychlejšímu vyřešení situace. "Prioritou pro nás všechny je zdraví sportovců," dodal.

Odložení her by podle ekonomických expertů znamenalo pro pořadatelskou zemi obrovské finanční ztráty. Hlavní ekonom finanční společnosti SMBC Nikko Securities Džuniči Makino je spočítal na 670 miliard jenů (přes 155 miliard korun). Kacuhiro Mijamoto z univerzity v Kansai došel k částce o 30 miliard jenů nižší. V případě úplného zrušení eur vyčíslili škody na 7,8 respektive 4,5 bilionu jenů.