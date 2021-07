Český olympijský výbor vyšetřuje "covidový" letecký speciál

Zatím se jedná o pět případů, počínaje lékařem Vlastimilem Voráčkem, kterého odhalily už testy na letišti v Tokiu, přes plážového volejbalistu Ondřeje Perušiče, trenéra beachvolejbalistek Simona Nausche a stolního tenistu Pavla Širučka po plážovou volejbalistku Markétu Nausch Slukovou.

Dohlížet na vyšetřování bude ombudsman ČOV Alexander Károlyi. "Toto vyšetřování se konkrétně zaměří na to, zda byla dodržena všechna bezpečnostní opatření proti šíření nemoci covid-19 před, v průběhu a po charterovém letu a jestli někteří jednotlivci při cestě nezanedbali své povinnosti. Výsledek vyšetřování bude zveřejněn do 14 dnů," uvedl ČOV v tiskové zprávě.

"Situace je vážná, ale udělali jsme od začátku tohoto problému maximum pro to, abychom šíření zastavili. Bohužel se nám nevyhnuly sportovní tragédie, je mi to nesmírně líto," uvedl Martin Doktor, sportovní ředitel výpravy.

Podle potvrzených informací ČTK na palubě občas někdo během čtrnáctihodinového letu roušku sundal. Například nakažený Perušič ale měl mít v letadle nasazený respirátor a je očkovaný proti koronaviru. Přesto u něj testy v olympijské vesnici odhalily covid-19.

Vedení výpravy bezprostředně po prvním zachyceném případu ubytovalo všechny sportovce z inkriminovaného letu na jednolůžkových pokojích a doporučilo jim, aby se drželi stranou od ostatních. Během posledních dvou dnů absolvovali přetestování a následně odcestovali do ubytování mimo olympijskou vesnici. "Jejich tréninkový a soutěžní program však nijak omezen není. Zároveň probíhá každodenní další testování," uvedl ČOV.

"ČOV bere situaci maximálně vážně a hned od začátku přijal veškerá nutná opatření k minimalizaci rizika pro zúčastněné členy týmu. Vedení výpravy aktuální stav řeší v souladu s japonskými organizátory a úřady intenzivně téměř 24 hodin denně," uvedl olympijský výbor.

Vedení ČOV chce zjistit, co se stalo. Zároveň v pátek začínají pro českou výpravu olympijské soutěže, jako první by do nich měla vstoupit lukostřelkyně Marie Horáčková.

"Vedení Českého olympijského výboru považuje nyní za maximálně důležité, aby se čeští sportovci mohli v klidu soustředit na bezproblémovou a co nejlepší možnou přípravu na sportovní výkon. Žádné další komentáře proto nebude ČOV v tomto případu poskytovat, dokud vyšetřování nebude uzavřeno a nebude zveřejněna zpráva o jeho výsledku," dodal olympijský výbor.

Speciálem cestovalo 42 lidí včetně čtrnácti sportovců. Letěly oba beachvolejbalové páry, sportovní gymnasté Aneta Holasová a David Jessen, lukostřelkyně Horáčková, šermíř David Jurka, cyklisté Michael Kukrle, Michal Schlegel a Tereza Neumannová a trojice stolních tenistů Širuček, Lubomír Jančařík a Hana Matelová. V karanténě nebo v samoizolaci jsou z letadla všichni cestující, sportovci ale mohou trénovat a soutěžit s výjimkou nakažených.

Pod palbou kritiky je přítomnost lékaře Voráčka v charterovém letadlu. Ortoped tenistů měl před cestou negativní oba PCR testy, ale není naočkovaný. Premiér Andrej Babiš to považuje za skandální a na sociálních sítích se přidávají další odsuzující komentáře.

"Ctíme Olympijskou chartu, nemůžeme dát očkování sportovcům a jejich doprovodu jako povinnost. A respektujeme nominaci svazů, co se týče sportovců i jejich doprovodu," vysvětloval již dříve ředitel komunikace ČOV Tibor Alföldi.

Mírnit nenávist vůči Voráčkovi se snaží bývalý vodní slalomář, olympijský vítěz z Barcelony 1992 a lékař Lukáš Pollert. "Dav má o vině vždy jasno a lynč je na dosah. Vše kvůli pozitivnímu testu, který neznamená ani nakažení?" upozornil Pollert na sociálních sítích. "Sportovci mohli nakazit lékaře, stejně i naopak. Vinen je test, který se vůbec nemusel dělat."

Širuček v rozhovoru pro iDnes.cz uvedl, že má informace, že v Japonsku jsou testy mnohem citlivější než v Česku. Nausch Sluková byla podle svých slov za poslední den testovaná asi osmkrát a výsledky se různily. Verdikt ale nakonec zněl pozitivní.

Pro Širučka a Nausch Slukovou desetidenní izolace znamená, že nemohou zasáhnout do olympijských soutěží. Perušič, který byl pozitivní nejdříve, by mohl s Davidem Schweinerem stihnout alespoň druhý zápas ve skupině. V podezření je ještě jeden český sportovec.