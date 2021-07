Čeští basketbalisté duel s Francií prohráli. O postup do čtvrtfinále si zahrají s USA

Čechům se sice vydařil úvod utkání se zemí galského kohouta, neboť i zásluhou dvou proměněných trojek rychle vedli 10:6. Soupeře táhnul svými výkony Fournier, ale zváště v první čtvrtině se Čechům dařilo házet koše zatři body. Za prvních deset minut se takto trefili hned osmkrát z cekkových devíti pokusů a proto tak ddo šaten o poločase šli Češi za vedení 28:22.

Po dvou duelech mají svěřenci kouče Ronena Ginzburga v tabulce skupiny A tři body, tedy stejně jako Američané, ovšem protože zámořský tým má lepší skóre, figuruje tak na druhém místě. Mezi úspěšné střelce za tři body se pak v první polovině utkání zapsali třeba Ondřej Balvín, David Jelínek nebo Jakub Šiřina.

Jenže po poločase se začala dostávat do větších obrátek především hra Francie, úřadujících bronzových medailistů z mistrovství světa. Hlavně se po návratu na palubovku zlepšila jejich defenziva, za to na české straně už produktivita nebyla taková jako v první půli a navíc se k tomu přidaly ztráty. Těch bylo na straně české party za poločas hned dvanáct a i proto se Francouzům poařilo postupně duel otočit na svou stranu. Nejen díky Fournierovi, jenž zaznamenal celkem šestnáct bodů, ale i díky Nandu de Colovi, který pro změnu bodoval desetkrát. Před poslední přestávkou tak už Francouzi vedli 51:38, zásluhou Veselého se tento frabncouzský náskok o něco málo zmírnil.

Na české straně i přes pokles produktivity byl bve druhé půli stále aktivní, tehdy už osmnáctibodový Balvín. A v tomto ohledu by ještě aktivní i Veselý. Ovšemsoupeř svou trpělivostí nadále držel svůj dvouciferný náskok. To také díky stále spolehlivější obranné hře, díky které nepouštěli Čechy nikterak do bezprostředn blízkosti jejich koše. Tehdy se pak nedařilo Čechům skórovat ani ze tříbodových pokusů. To všechno jsou důcody toho, proč ve třetí části rancouzi vedli o 21 bodů a úpěšní byli i v doskocích, na které vedli 35:26.

Do závěrečné sirény už se obraz hry příliš nezměnil a nakonec tak tedy Francouzi vbyhráli o dvacet bodů, 77:97.

Češi jsou tak tedy ve skupině A na třetím místě a má stejně bodů jako druhé USA, tedy tři. A právě s Američany takb svěřenci kouče Ginzburga budou hrát o postup do vyřazovací fáze tohoto olympijského turnaje.

Olympijský turnaj basketbalistů - skupina A (28.7.2021):

Česko - Francie 77:97

Body: Veselý 19, Balvín 18, Auda, Satoranský oba 14, Šiřina, Jelínek oba 6 - Fournier 21, De Colo 17, Poirier 14. Fauly: 11:19. Trestné hody: 16/7 - 10/8. Trojky: 8:13. Doskoky: 26:35