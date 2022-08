Po bronzu i zlato. Adam Ondra se stal mistrem Evropy v lezení na obtížnost

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Poté, co v rámci mistrovství Evropy v Mnichově nejprve v sobotu získal bronz na tzv. boulderingu, přidal lezec Adam Ondra k tomuto cennému kovu z tohoto šampionátu i kov nejcennější a to v lezení na obtížnost. Stříbro získal Slovinec Luka Potočar a bronz si pak veze do Španělska Alberto Ginés.