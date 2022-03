Představitelé českého sportu podporují vyloučení Rusů a Bělorusů ze soutěží

Připomněli negativní historické zkušenosti českého národa. "Český sport bude na této křižovatce vystupovat rozhodně, jednotně a udělá vše, co je v jeho možnostech a silách, aby došlo k ukončení agrese na Ukrajině a pomohl ukrajinským obyvatelům i sportovcům. Vždyť naše země v nedávné historii dvakrát zažila situaci, kdy byla zrazena, přepadena a vinou lhostejnosti okolí zůstala opuštěna. Toto nesmíme dopustit," uvedli.

ČUS a ČOV společně se svazy plánují vyvinout maximální úsilí k co nejrychlejšímu vyloučení ruských a běloruských sportovců. "V době, kdy dopadají bomby na obytné čtvrti a umírají stovky nevinných civilistů, je třeba promluvit jasně, srozumitelně, společně. Přijde nám nemyslitelné, aby v těchto dnech přijel ruský závodník na sportovní soutěž a zapojil se do dění, jako by se nic nedělo, když armáda se stejnou vlajkou, jakou má na dresu, ve stejnou dobu ostřeluje raketami ukrajinská města," stojí v prohlášení.

Sportovní sankce podle nich mohou oslabit ruskou pozici. "Sport je celosvětový fenomén, jsme přesvědčeni, že jednotným tlakem se budeme podílet na co nejrychlejším ukončení agrese," věří.