V průběhu letošních her Mezinárodní olympijský výbor (MOV) zakázal ruským a běloruským sportovcům soutěžit za své národní týmy kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Tito sportovci však mohou soutěžit jako neutrální účastníci. Na otázku, zda by se měli běloruští sportovci účastnit her navzdory této situaci, uvedl Lukašenko, že je to volba každého sportovce. Píše deník Politico.

Běloruský diktátor Lukašenko zdůraznil význam hněvu ve sportu. Dodal: "Pokud jste se již kvalifikovali a jedete tam jako neutrální účastníci, nedržte se zpátky, prašti je do obličeje a prokažte, že jste opravdoví Bělorusové."

Ze slov Lukašenka není jasné, zda jeho výroky byly myšleny v duchu sportovní soutěživosti, nebo zda to bylo myšleno doslovně.

Dodal, že pokud Bělorusové dosáhnou úspěchu během her, bude to pro politiky Běloruska výhodné. "Pak můžeme politicky ukázat svou sílu," dodal.

Ruským a běloruským závodníkům, kteří soutěží jako neutrální sportovci, nebude umožněno účastnit se slavnostního zahájení, a jejich státní hymny nebudou hrány při předávání cen. Dále budou zakázány národní barvy, vlajky a jiné identifikační prvky.

Ti sportovci, kteří mají spojení s armádou Běloruska a Ruska nebo aktivně podporují invazi na Ukrajinu, nebudou připuštěni k účasti. Na letošní letní olympijské hry, které se budou konat od 26. července do 11. srpna, nebudou pozváni ani akreditováni zástupci běloruského a ruského státu.

Očekává se, že se na letošní olympiádu kvalifikuje asi 30 Rusů a 20 Bělorusů.