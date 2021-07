Proočkovanost české výpravy je podobná jako v té americké, tvrdí ČOV

Česká výprava čítala před zahájením Her v Tokiu dohromady 115 sportovců, přičemž členů má ale celkem daleko více a to 260 pokud společně se sportovci započítáme i jejich doprovod. "A ti jsou z více než osmdesáti procent naočkováni," nechal se slyšet v rozhovoru pro Českou tiskovou kancelář (ČTK) mluvčí Českého olympijského výboru Tibor Alföldi. Ten také prozradil, že přesný seznam naočkovaných ve výpravě ČOV sice zná, ale protože podléjá lékařskému tajemství, nemůže jej zveřejnit.

Jak informuje agentura AP, americká výprava vyslala do Tokia 613 sportovců a 597 z nich vyplnilo před odletem do dějiště Her lékařský dotazník, v němž hned 83 % z nich uvedlo, že se již nechalo očkovat.

Podmínkou pro účast na Hrách ovšem samotné očkování není a i proto tak každý sportovec musí bv Tokiu každý den podstoupit testy na koronavirus. To odhalilo i všech šest dosavadních případů v českém týmů, přičemž všichni tito lidé letěli charterovým letem. Mezi nimi se nachází plážová volejbalistka Markéta Nausch Sluková, silniční cyklista Michal Schlegel a stolní tenista Pavel Širuček, kteří tak přišli o účast na Hrách. To beachvolejbalista Ondřej Perušič má ještě šanci na to, se v Japonsku ukázat. Kromě těchto sportovců se poztivní test na koronavirus objevil u trenéra plážových volejbalistek Simona Nausche a u lékaře tenistek Vlastimila Voráčka, který byl z české výpravy nakažený jako první.

To Američané jsou na tomto ohledu o něco lépe, neboť pozitivbně testování u nich dosud byli pouze plážový volejbalista Taylor Crabb a náhradnice sportovních gymnastek Kara Eakerová. Zatímco ti byli takto testováni po příletu do Tokia, ještě před odletem americké výpravy o účast pod pěti kruhy přišla sedmnáctiletýá tenistka Coco Gauffová a reprezentantka v basketbalu 3x3 Katie Lou Samuelsonová.

Samotný ČOV také uvedl, že celý jeho tým, jenž se stará o výpravu, je taktéž naočkovaný. Aby se sportovci a realizační tým nechali naočkovat ještě před odletem do Tokia, to jim tehdy doporučila léařská komise ČOV. ČOV pak domluvil s očkování s vojenskou nemocnicí v Praze, kterou požádal, aby se zkrátil termínb mezi oběma dávkami. Protože ale dodávky vakcín přišly později, tak se v červnu před olympiádou nestihli naočkovat všichni sportovci.

Před cestou do Tokia musel každý člen výpravy podstoupit dva PCR testy, nejpozději tak každý musel učinit 96 hodin a 72 hodin před odletem. V každé zemi se tak muselo dít v laboratořích schválených japonskou stranou. Ani to však neznamená, že se musí vše obejít bez problémů. Například generální sekretář ČOV Petr Graclík měl sice podle svých slov dva PCR testy negativní, v den odletu mu ale bylo špatně a proto doma podstoupil antigenímu testu, který mu vyšel pozitivní. Na poslední chvíli tak tedy muse svůj odlet zrušit.

Jak pak uvádí samotný Mezinárodní olympijský výbor, v olympijské vesnici se nachází cca. 85 % naočkovaných lidí, přičemž tyto informace vycházejí z údajů, které mu poskytly jednotlivé olympijské výbory.