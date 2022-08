První den a hned první medaile pro Česko. Koulař Staněk na ME v atletice získal bronz

— Autor: David Holub / EuroZprávy.cz

Hned první soutěžní den letošního mistrovství Evropy v atletice konajícího se v Mnichově přinesl medailový úspěch pro českou atletickou výpravu a dává jí tak naděj, že by to pro ni mohlo být úspěšnější mistrovství než to světové v Eugene před měsícem. O první cenný kov pro českou výpravu se konkrétně postaral koulař Tomáš Staněk, jenž byl před tím dlouho zraněný, ale v současné době se po návratu dostal do formy v jaké ho fanoušci znali a stačilo tak na bronzovou medaili.