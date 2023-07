Pátá letní posila pro mistrovskou Spartu. Přichází stoper Gomez z dánského Horsensu

Třemi cizinci, které před Jamesem Gomezem Sparta v posledních dnech a týdnech přivedla, jsou srbský záložník Veljko Birmančevič, slovenský gólman Jakub Surovčík a nigerijský útočník Victor Olatunji. Kromě nich pak do Sparty nově přišel záložník Michal Ševčík z Brna.

Co se týče nově příchozího Jamese Gomeze, tak ten v dánském Horsensu působil od roku 2020. Od té doby za tento celek nastoupil do 80 soutěžních zápasů, ovšem ani on nakonec nepomohl tomuto klubu v poslední sezóně odvrátit sestup z dánské nejvyšší soutěže. Zároveň se jedná o gambijského reprezentanta, jelikož už má na svém kontě 14 startů za národní A-tým, přičemž se mu během těchto duelů podařilo vstřelit jednu branku. Bližší informace k nové smlouvě Gomeze se Spartou nebyly dosud zveřejněny, podle deníku B.T. ale Pražané za tohoto stopera zaplatili 10 milionů dánských korun (v přepočtu zhruba 32 milionů korun).

"James je mladý talentovaný hráč, který má ve svém věku už 14 startů za národní tým. Je to hráč s fyzickými předpoklady, který má schopnost konstruktivně založit útočnou fázi. Vidíme v něm potenciál, který chceme rozvíjet," nechal se slyšet k nové akvizici ve sparťanském kádru sportovní ředitel Pražanů Tomáš Rosický.

Samotný James Gomez neskrýval radost z nového angažmá na pražské Letné. "Chci udělat další krok ve své kariéře. O žádném jiném klubu jsem neuvažoval, byla to jen Sparta, a to už nějakou dobu. Je to klub, který je zvyklý vyhrávat trofeje. To je přesně to, co potřebuji. Mám potenciál týmu pomoci – jsem fyzicky silný a celkem rychlý," uvedl po svém příchodu s tím, že se pak těší na spolupráci s dánským koučem Brianem Priskem. "Dánsky už trochu rozumím. Osobně jsme se nepotkali, ale myslím, že jsem proti jeho týmu hrál v dánské lize. Těším se na to, až se setkáme osobně," dodal.