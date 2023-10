Policie zasahovala po zápase Konferenční ligy. Zadržela dva spoluhráče Tomáše Pekharta

Nizozemská policie pak uvedla, že jde o portugalského záložníka Josuého Pesqueiru a srbského obránce Radovana Pankova, přičemž právě oni se měli účastnit zmiňované potyčky s policií a ochrankou stadionu. Přestože tyto složky mluvily o uzavření stadionu kvůli agresivnímu chování polských fanoušků, polská média pro změnu mluvila o hrubém a nevybíravém chování ze strany policie. Nakonec byli oba spoluhráči českého legionáře ve varšavském klubu Tomáše Pekharta v pátek v podvečer propuštěni a mohli se tak vrátit do Polska.

Jak informuje agentura DPA, sama nizozemská policie uvedla, že zadržela po zápase občany Portugalska a Srbska. Přiblížila také to, že první incidenty se udály ještě před začátkem zápasu, kdy se měli fanoušci Legie snažit vtrhnout vstupní branou takovým způsobem, že při tom napadli jak členy policie, tak ochranky stadionu. Jeden z policistů pak měl být dokonce v bezvědomí.

I proto byly policejní složky prý nuceny k tomu použít slzný plyn, stejně tak jako obušky, aby se samy ochránily. I tak se ale několika příznivcům Legie povedlo dostat se na stadion navzdory tomu, že neměly vstupenku.

"Po utkání dva hráči Legie Varšava zranili pracovníky klubu AZ Alkmaar, kteří museli být následně ošetřeni. Z toho důvodu byli hráči zadrženi. Polská média staví do role oběti hráče, ale to má k pravdě daleko. Sami fotbalisté se chovali násilně," stojí v prohlášení jak policie, tak města Alkmaar.

Jiného názoru je však majitel Legie Varšava Mioduski. "Hráči nikoho nenapadli, agrese přišla z druhé strany. Starosta Alkmaaru nechtěl Poláky ve svém městě, uvedl to už před zápasem. Během dne je vyháněl z restaurací a policie eskalovala napětí. Je to naprostý skandál," nechal se slyšet v pátek odpoledne a pokračoval: "Zápas proběhl naprosto v klidu. Věřím, že i vzhledem k odvetě u nás situaci společně s AZ uklidníme. Viděl jsem už hodně, ale nikdy bych si nepomyslel, že ochranka s policií napadnou hráče. Nenecháme to jen tak, nizozemská média nepíšou pravdu."

Celý incident se dostal i do vysokých pater polské politiky a vyjádřil se tak k tomu i polský premiér Mateusz Morawiecki. "Velmi znepokojivé zprávy z Alkmaaru," uvedl na sociální síti X s tím, že žádá od zastupitelských úřadů v Nizozemku vysvětlení tohoto incidentu."S polskými hráči a s polskými fanoušky musí být zacházeno podle zákona. Nesouhlasíme s jeho porušováním," dodal. Vysvětlovat vše musel i nizozemský velvyslanec v Polsku, kterého si předvolalo polské ministerstvo zahraničí. Připomeňme v této souvislosti však to, že v Polsku je krátce před volbami do parlamentu.