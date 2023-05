Prague International Marathon odstartuje prezident Pavel a ozdobí ho řada celebrit z Battle of the Teams

Marathon Praha je globální událostí, záběry z této akce se vysílají ve více než 130 zemí světa, a to například na BBC, ESPN nebo Sky TV. Obrázky běžců v historickém centru Prahy sledují miliony diváků. V letošním ročníku se bude startovat z Václavského náměstí. „Pro nás je nové startovní místo velkou novinkou, ulice Na Příkopě je ale dlouhá a široká, pro běžce to tak bude komfortnější. Jinak trasa nedoznala velkých změn, ke Karlovu mostu budeme probíhat později a z druhé strany,“ uvedl Tomáš Mirovský, koordinátor závodů RunCzech. Na startu se objeví běžci z více než 40 zemí světa, objeví se jak na hlavním závodu, tak při ČT 2Run, což je štafetový závod pro dvojice. „Právě v závodech dvojic vidíme v letošním roce nárůst zájmu. Registraci na závody jsou stále ještě dostupné, blížíme se ale k hranici vyprodání,“ dodal Mirovský.

Ranní čas a optimální podmínky nahrávají k rychlejším časům. O ten se pokusí například Keňan Alexander Mutiso, který v minulém roce zaběhl ve Valencii 2:03:29 při svém debutu. „Jsem rád, že jsem zpátky v Praze, účastnil jsem se tu závodu Birell Běh na 10 kilometrů. Nevím, jestli se mi podaří zlepšit můj osobní nejlepší výkon, cílím na to, abych překonal traťový rekord,“ prohlásil Mutiso. Favoritkou mezi ženami bude Sintayehu Lewetegn. O dobré časy bude bojovat také Sisay Lemma, vítěz maratonu v Londýně v roce 2021, na startu bude také česká špička – Jiří Homoláč, Vít Pavlišta nebo také Moira Stewart, která se bude snažit pokořit kvalifikační limit pro olympijské hry v Paříži. „Běhám pod tlakem, který si na sebe dávám sama. Tentokrát tam žádné tlaky nejsou, jdu do závody s čistější hlavou,“ dodala česká hvězda.

Potřetí se na Maratonu Praha objeví Battle od the Teams, který propojuje profesionální závodníky s hobby běžci. Každý tým má svého kapitána a čtyři profesionální běžce. K něm se pak mohou připojit ostatní účastníci, na které pak čeká řada bonusů a hlavně tím podpoří dobročinné akce. „Veřejnost těší, že se může připojit k celebritám, zájem je velký. Stanovili jsme průměrný čas v podobě 4 hodin a 15 minut, pokud ho někdo z veřejnosti překoná, získá pro svůj tým bonusové body. Nejrychlejší hobby běžec ve vítězném týmu obdrží prize money,“ dodal Pavel Češka z RunCzech.

Kapitánem týmu Mattoni je Jiří Prskavec, několikanásobný medailista ve vodním slalomu. „Líbí se mi ten projekt, maraton si chci jednou zaběhnout, takže jsem rád, že jsem součástí týmu,“ dodal Prskavec. Skupinu ČEZ bude reprezentovat Kateřina Neumannová, Prague Airport zase Jiří Ježek, za Rohlik.cz pak slavný lezec Adam Ondra, který bude rovněž v neděli na startu. Loňský vítězný tým Generali Česká pojišťovna si zase vybral Ondřeje Moravce. „Pamatuji si, že minulý rok byl v mojí roli Michal Šlesingr. Když mi nabídli, jestli bych se Battle of the Teams nechtěl zúčastnit, tak jsem na to kývl. A tím, že je to spojené s nadací Leontinka, mi přišlo, že podpořit dobrou věc je správné,“ vysvětluje dvojnásobný olympijský medailista a mistr světa.

Pravidla Battle of the Teams jsou jednoduchá – v každém týmu budou za své výkony bodově ohodnoceni čtyři profesionální atleti a k nim se poté přidá průměr dosažených bodů všech ostatních běžců. Pokud navíc profesionál zaběhne osobní rekord, získá pro svůj tým extra tříprocentní bodový bonus. Podobné pravidlo se nově vztahuje také na hobby běžce – All Runners. „Nic podobného v žádném jiném běžeckém závodě neprobíhá. O finanční odměnu tak budou moci bojovat všichni, kteří se do Battle of The Teams zapojí,“ prohlásil Carlo Capalbo, prezident organizačního výboru RunCzech.

Po čtyřech letech se vrací Marathon Expo na Výstavišti Praha. Do Křižíkových pavilonů B, C a D se návštěvníci dostanou zdarma a mohou se seznámit s novinkami v oblasti běžeckého vybavení a doplňků, zdravé stravy, prevence i regenerace a užít si pestrý doprovodný program. Závodníci si zde také mohou vyzvednout startovní čísla.

V sobotu také mohou cílovou medaili získat úplně všichni v rámci dm rodinné míle. Trasu zvládnou i úplní začátečníci, děti bez rodičů, rodina a dospělí a nebo prarodiče s vnoučaty. V neděli se pak kromě hlavního programu uskuteční běh záchranných a bezpečnostních složek pro zaměstnance státních záchranných a bezpečnostních složek. A také zdravotnický běh, který je určen všem lékařům, zdravotníkům, sestřičkám a dalším pracovníkům ve zdravotnických zařízení. Tyto akce podporuje ministerstvo zdravotnictví.