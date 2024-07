Skandální rozhodnutí ze strany UEFA? Dnešní semifinále píská muž s korupční minulostí

Nad touto nominací se podivují především britská média, která se o to zajímají až do té míry, že takový Daily Mail se snažil kontaktovat činovníky UEFA o vyjádření k nasazení tohoto sudího do semifinále.

Zároveň britská média připomínají Zweyerovo zapletení se do skandálu starého dvacet let. Tehdy byl součástí úplatkářské aféry, jejímž hlavním aktérem byl Robert Hoyzer, jenž si žádal peníze za ovlivnění zápasů v nižších německých soutěžích. Právě Hoyzer byl jedním z asistentů sudího Zwayera v duelu mezi SV Wuppertal a B-týmem Werderu Brémy, který se hrál v květnu 2004. Zwayer si měl před tímto duelem říct Hoyzerovi o 300 eur (zhruba 7500 korun).

Samotný Zwayer několikrát odmítal, že by tento zápas nějakým způsobem ovlivnil. Stejně tak na nic podezřelého nepřišel během svého vyšetřování ani Německý fotbalový svaz. I bez potřebných důkazů nakonec Zwayera potrestal šestiměsíční stopkou. To Hoyzer z toho vyšel nejhůř, když vyfasoval doživotní suspendaci.

Na Felixe Zwayera má dlouhodobě spadeno i největší anglická hvězda Jude Bellingham. Ten Zwayera v akci zažil v Bundeslize, když tam ještě před třemi roky hrál v dresu Dortmundu. Tehdy v zápase s Bayernem Mnichov odpustil Zwayer Bayernu penaltu, naopak na druhé straně ji proti Borussii odpískal. Díky tomuto pokutovému kopu se tehdy postaral Lewandowski o výhru Bayernu 3:2.

„Svěříte největší zápas v Německu rozhodčímu, který v minulosti ovlivňoval utkání. Co jiného se dalo čekat?“ urval se ze řetězu Bellingham po zápase. Stálo ho to 40 000 eur (téměř milion korun). Takovou pokutu mu německý svaz za vyjádření k sudímu udělil. A nejen to. Dokonce byl vyšetřován policií. To sudí Zwayer tenkrát dostal dvouměsíční stopku.