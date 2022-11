Sparta zdramatizovala boj o titul, když v Plzni vyhrála 1:0. Opět se ale řeší VAR

Sparťané si dali za cíl odčinit dva týdny staré derby v pražském Edenu, který jasně prohráli 0:4 a to především po hrůzostrašném vstupu do zápasu. A tak si za svůj další cíl Sparta dala daleko lepší vstup do utkání. A to se jim tentokrát vydařilo. Od prvních minut bylo znát, že během dvoutýdenní pauzy, jež byla způsobena odložením zápasu se Slováckem, zapracovala na lepší defenzivě a i proto to byli právě Pražané, kteří si po sedmi minutách hry vypracovali první šanci. Tehdy Mejdr v pokutovém území poslal balón Kuchtovi, jenž následně střílel jen těsně mimo. Postupem času se ale domácím podařilo hru vyrovnat a i oni dospěli k hrožení branky soupeře. Konkrétně se tak stalo ve 20. minutě, kdy osamocený Pernica před sparťanskou brankou nakonec hlavičkoval nad.

I nadále Sparta, které mimochodem jejich ultras příznivci v Plzni nefandili a splnili tak svoji výzvu k bojkotu, pokračovala v poctivém bránění, čímž tak nepouštěli Plzeň do žádných větších příležitostí. Naopak to byla Sparta, která byla ve38. minutě blízko k otevření skóre, když se k hlavičce z bezprostřední blízkosti dostal Panák, ovšem gólman Staněk opět prokázal svou kvalitu a reflexivně zasáhl. Pak přišel onen inkriminovaný moment, když krátce před pauzou Chorý očividně bez toho aniž by chtěl hrát balón, hlavou udeřil do hlavy Sörensena. Ten musel být ošetřován, a přestože se ze záběrů jednalo o úmysl, Chorý nakonec červenou kartu nedostal.

Ve druhé půli to byly po většinu času osobní souboje uprostřed hřiště, které hrály v zápase prim a proto tak mnoho zajímavých akcí k vidění už nebylo. Krátce po změně stran sice střílel Vlkanova, ale gólmana Kováře tím nijak nevystrašil. Za chvíli pak svou hlavičkou byl blízko ke skórování Zelený. Na další příležitost si fanoušci museli počkat až do 80. minuty, kdy se po rohu dostal míč k Havlovi, od něhož se kulatý nesmysl odrazil těsně vedle sparťanské branky. O dvě minuty později ale rohový kop zahrávali i na druhé straně a nakonec daleko úspěšněji. Centr Sadílka se tehdy dostal až k volnému kapitánovi Pavelkovi a ten přesně zamířil a mohl se tak radovat ze svého prvního gólu v sezóně, 1:0 pro Spartu. Na tomto stavu už se v závěrečných minutách nic nezměnilo a Pražané tak mohli slavit po jedenácti letech vítězství v Plzni.

Komise rozhodčích kvůli Chorého hlavičce pokárala VAR. Chorý se dušuje, že nechtěl nikoho zranit

Zpátky k inkriminovanému momentu krátce před přestávkou. Komise rozhodčích se totiž hned po zápase k souboji Chorý-Sörensen vyjádřila na svém twitterovém účtu a uvedla, že v tomto případě skutečně pochybil VAR, u kterého seděla dvojice Pavel Franěk, Jiří Pečenka. „Ve 45. minutě měl být vyloučen domácí hráč za úmyslné udeření soupeře hlavou. Pro rozhodčího na hřišti se jednalo o velmi složitou situaci, měl intervenovat VAR," napsala konkrétně.

Po utkání na tiskové konferenci se k tomu vracel i kapitán Sparty Pavelka, jenž si zpočátku myslel, že šlo o pouhou nezaviněnou srážku. „Na hřišti jsem si myslel, že šlo o vzájemnou srážku. O poločase jsme však dostali informaci, že to měla být červená karta. Proto jsme se pak ptali rozhodčího, proč ji neudělil. Odpověděl, že od videa nedostal signál. Rozproudí se tak zase diskuse, k čemu video vlastně je," řekl.

S odstupem času se k incidentu vyjádřil i samotný útočník z Plzně Tomáš Chorý. „Poté, co se po zápase se Spartou strhlo za negativní vlnu směrem k mé osobě po souboji se Sörensenem, považuji za správné a důležité se k celé věci osobně vyjádřit a přinést i můj pohled na věc," uvedl a pokračoval: "V první řadě bych chtěl ujistit, že jsem v žádném případě do zmíněného souboje nešel s úmyslem protihráče zranit. Ano, moje hra je i vzhledem k mé výšce založená na maximálním nasazení a mnoha osobních soubojích, které mnohdy rozhodují zápasy. A nejinak tomu bylo i v sobotu večer, kdy jsem právě se sparťanským stoperem podstoupil řadu důrazných soubojů tělo na tělo."

"V situaci z prvního poločasu na mě mířil dlouhý balon, věděl jsem, že jde do mého prostoru a automaticky byl připravený podstoupit souboj s cílem vyhrát hlavičku a trefit míč směrem do vápna. Míč se mi na chvíli ztratil ve světle reflektoru, počítal jsem s tím, že jde mezi nás, ale nakonec propadl za nás a došlo ke srážce. I já měl v první chvíli obavu, jestli jsem se nezranil a byl trochu dezorientovaný. Vše proběhlo v maximální rychlosti a ani v nejmenším jsem neměl v úmyslu zasáhnout protihráče, nebo jej dokonce zranit. Vím, že to i ve zpomalených záběrech vypadá blbě, nicméně vyvracím jakýkoli záměr protihráče zranit," dodal v neděním prohlášení s tím, že zranit sparťana nebyl rozhodně úmysl. Podotkl pak, že se ihned Sörensenovi omluvil.

Konečný výsledek (5.11.2022):

Viktoria Plzeň - Sparta Praha 0:1 (0:0)

Branka: 82. Pavelka. Rozhodčí: Černý - Hájek, Antoníček - Franěk (video). ŽK: Mosquera, Hejda - Pavelka, Mejdr, Priske (trenér), Kovář. Diváci: 10 898.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Bucha, Kalvach - Jirka (84. Bassey), Vlkanova (87. Dedič), Mosquera - Chorý. Trenér: Bílek

Sparta: Kovář - Vitík, Panák, Sörensen - Mejdr, Sadílek, Pavelka, Zelený - Čvančara (90.+2 Juliš), Kuchta (73. Minčev), Haraslín (62. Daněk). Trenér: Priske