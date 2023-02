Sportovní obojživelnice Eva Vrabcová Nývltová ukončila ve 37 letech kariéru. Hodlá pomáhat dalším běžcům

Vrabcový Nývltová má za sebou toho opravdu mnoho. Nejprve svou sportovní kariéru začala jako běžkyně na lyžích, přičemž v rámci tohoto sportu reprezentovala na Zimních olympijských hrách (Turín 2006, Vancouver 2010 a Soči 2014). Na posledně zmiňovaných zimních hrách zaznamenala svůj nejlepší výsledek v tomto sportu a takovéto vrcholné akci, když tam skončila pátá v závodě na 30 kilometrů volně.

Následně přesedlala na maraton a v něm Česko reprezentovala na dvou Letních olympijských hrách (Rio de Janeiro 2016 a Tokio 2020), přičemž v Riu de Janeiro se umístila na 26. místě. V roce 2018 pak na evropském šampionátu v této disciplíně nejenže získala bronz, ale také tam stanovila nový český rekord v čase 2:26:31.

"Je spousta věcí, na které budu vzpomínat. Když jsem jako malá prohlásila při sledování Her v roce 1992, že také pojedu na olympiádu, nenapadlo mě, že se mi to povede víckrát než jednou. Byť to stálo strašně moc úsilí, mám do jisté míry zničené zdraví a nebyla jsem na maturitním plese, tak všechny ty zážitky za to stály," uvedla Vrabcová Nývltová na pondělní tiskové konferenci a prozradila, že ráda vzpomíná na Soči 2014, Tour de Ski nebo mistrovství světa ve Falunu, co se tedy týče její lyžařské kariéry. "Nejraději ale vzpomínám na tu atletickou část, ať je to debut na Pražském maratonu, půlmaratonu, maraton v New Yorku, nebo český rekord na mistrovství Evropy. Těch zážitků bych z atletiky mohla jmenovat spoustu a většina z nich byla právě díky RunCzechu,“ neopomenula sportovkyně ani na svoji druhou část kariéry.

Zdravotní potíže se začaly objevovat po narození dcery, kdy se dokázala sice dostat na olympiádu v Tokiu, ale samotný olympijský závod nakonec nedokončila. Na vině byly konkrétně problémy s kyčlemi, které jsou jedním z důvodů ukončení kariéry. "Těch věcí byla spousta. Ať už zdraví, vztahy, které na podzim nebyly ideální. Definitivní rozhodnutí padlo, když mi dali na Olympu nůž na krk, že musím ve Valencii zaběhnout čas pod 2:30, a nepustili mě na soustředění. Jinak bych to asi ještě zkoušela dál,“ prozradila dále Vrabcová Nývltová.

Rozhodující pro konec kariéry pak byla nabídka ze strany organizátorů závodů RunCzech, aby své zkušenosti předávala dalším běžcům. "Pak přišla nabídka od Carla (Capalba, šéfa RunCzechu, pořadatele Pražského maratonu), které si moc vážím. Myslím, že jsem odešla v pravou chvíli," je přesvědčená a nechala se slyšet, co bude její další pracovní náplní. "Mám dál možnost trénovat a posílat tréninkový plán pro ty, kteří jsou registrovaní na Pražský maraton. Kdo má zájem, tak jednou týdně s ním chodím trénovat do Stromovky."

Při loučení pak poděkovala všem nejbližším spolupracovníkům a především rodině. "Těch lidí je strašně moc, a kdybych je měla všechny jmenovat, byli bychom tu hodně dlouho,“ řekla se slzami v očích

Dodejme, že rady Vrabcové Nývltové budou v RunCzech Racing teamu naslouchat například Jiří Homoláč, Patrik Vebr, Damián Vích, Martin Zajíc nebo Julia Anna Lilly Bell. "Doufám, že moje ovečky budou mít dobré výsledky a moje budoucnost bude mít s nimi jasné trvání. Ráda bych, aby se zlepšovali a abych jim poskytla dobrý servis. Pokud někomu pomohu, aby se dostali tam, kam já, anebo ještě dál, tak mě to bude naplňovat."

Na závěr nevyloučila, že si i přes konec kariéry někde zaběhá. "Nebudu běhat na profi úrovni, ale doufám, že se někdy na závodech RunCzechu ukážu a v rámci toho, co zdraví dovolí, si něco odběhnu. Běhání pořád miluju," dodala.