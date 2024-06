Staněk bude po zranění na Euru chybět Slavii několik měsíců. S ramenem musí na operaci

Inkriminovaný okamžik, při kterém si Staněk zranil rameno, se stal krátce před prvním tureckým gólem, kdy gólman vytáhl skvělý zákrok po střele Yildize, která se následně od Staňka odrazila ke Calhanogluovi, který pak již zraněného českého brankáře, který i tak dělal vše, co bylo v jeho silách, překonal. Poté musel předčasně opustit hřiště a nahradil ho Matěj Kovář.

Po příletu do Prahy zamířil Staněk do Vojenské ústřední nemocnice, kde po magnetické rezonanci tamní lékaři zjistili, že se jedná o luxaci pravého ramenního kloubu a poškozené vazy. Po splasknutí otoku bude muset Staněk na operaci. Následná rekonvalescence by pak podle odhadů slávistického lékaře Petra Krejčího mladšího měla trvat tři až čtyři měsíce.

„Hned po dopadu na trávník jsem cítil, že to bude špatné, pravá ruka byla skoro bezvládná. Jsem smutný ze spousty věcí. Ze svého zranění, z toho, že jsem musel střídat, nezabránil té dorážce. A zejména z našeho konečného umístění na Euru. Ničeho ale nelituji, reprezentovat pro mě vždycky bylo a je velkou ctí. Chci chytat, vítězit, za každou cenu vždy a na jakémkoliv jevišti. Ve Slavii, v nároďáku. Vrátím se silnější, s tímto typem zranění už vlastní zkušenost mám. Vím, jak postupovat. Děkuju všem za podporu,“ uvedl ve svém prohlášení samotný Staněk, u nějž se traduje, že dokáže odchytat duel i přes zranění.

Nyní tedy bude muset strávit několik měsíců mimo hřiště a tak Slavia bude muset řešit, kdo Staňka v úvodu nové sezóny zastoupí. Jednou z variant je Aleš Mandous, druhou je pak zase jednadvacetiletý mladík Antonín Kinský. Ten je součástí Slavie opět poté, co hostoval v Pardubicích a nyní v Edenu zahájil letní přípravu. Zajímavostí je, že právě Kinský se rozhodl se Slavií neprodloužit smlouvu, která trvá až do června 2025. Pokud by snad trenéři ukázali na něj a on případně této šance využil, kdo ví, zda nakonec nedojde k prodloužení. Samozřejmě je i k dispozici velezkušený Ondřej Kolář.

„Máme řadu řešení z vlastních zdrojů jako Aleš Mandous nebo Ondřej Kolář, kteří mají evropské zkušenosti, a Tondu Kinského, který se vrátil z hostování. Tihle kluci se podělí o to, aby nahradili Jindru během jeho rekonvalescence. Jindrovi přeju především brzké uzdravení, na evropském šampionátu předváděl skvělé výkony. Pro nás je to obrovská ztráta,“ dodal pak k tomu pak samotný slávistický stratég Jindřich Trpišovský.