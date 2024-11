Střely jen do břevna. Bezbranková remíza z Albánie je ale pro Čechy nadějí na první místo

I kouč české fotbalové reprezentace Ivan Hašek musel vyřešit, kým nahradit zraněné Ladislava Krejčího mladšího a Martina Vitíka. Nakonec ukázal na Tomáše Holeše a Václava Jemelku, pro kterého to tak byl první start za národní tým od března loňského roku. Na druhé straně zase pro změnu nechyběli pro zvláště sparťanské fanoušky staří známí Laci a Tuci. Že to v Tiraně bude pravá pekelná balkánská atmosféra, to poznali Češi při své hymně, kterou 22 000 fanoušků vypískalo.

A tak se tomu všemu chtěli svěřenci kouče Ivana Haška postavit řádně čelem od samého začátku, což se jim také dařilo, ovšem bez kýženého vyústění. Byli to právě Češi, kteří v úvodní půlhodině dominovali na hřišti, nemuselo však zůstat jen u toho. Ve 12. minutě zahrávali Češi rohový kop, po němž se k hlavičce dostal Jemelka, ten se ale přesné trefy ve svém devátém reprezentačním startu nedočkal, jelikož trefil břevno. Minutu na to zvonilo albánskému brankáři Strakoshaovi v uších znovu, když se tentokrát prezentoval střelou zpoza šestnáctky Červ, podobně jako při posledním zápase s Ukrajinou, ovšem zatímco tehdy skóroval, nyní zamířil taktéž pouze do břevna.

Následně neuspěl ani hodně viditelný Černý, s jehož zakončením si až nadvakrát poradil gólman Strakosha. Po první půlhodině hry se Albánci postupně oklepávali a postupně hru vyrovnávali až tak, že se sami dostávali do příležitostí. Stalo se tak třeba jen krátce před odchodem do kabin, kdy si balon centrovaný zprava našel Laci, protože ale zakončoval z úhlu, s jeho hlavičkou si gólman Kovář dokázal poradit.

Po návratu na hřiště opět zahrozil Černý, ani tentokrát ale tento hráč po střele zpoza vápna neuspěl. V 51. minutě se dožadovali Češi penalty po pádu kapitána Součka v šestnáctce, ovšem neúspěšně. V polovině druhého poločasu byl opět Souček ústřední postavou, když tehdy nedosáhl na míč těsně před brankářem poté, co mu kulatý nesmysl sklepl hlavou Jemelka.

Postupem času to byli opět domácí Albánci, kteří zase vyrovnávali hru a přebírali otěže. Oproti první půli byli daleko více na balonu, ale ke změně skóre to naštěstí nevedlo. Protože si do konce zápasu už nevytvořili nic ani Češi, museli se spokojit s bezbrankovou remízou.

Konečný výsledek zápasu fotbalové Ligy národů UEFA (16.11.2024):

Albánie – Česko 0:0

Rozhodčí: Schärer – De Almeida, Erni – San (video, všichni Švýc.). ŽK: Abrashi – Souček, Chorý. ČK: 90.+2 M. Černý (vedoucí českého týmu)

Albánie: Strakosha – Balliu, Ismajli, Ajeti, Mitaj – Ramadani – Asani (30. Seferi), Laci (84. Abrashi), Asllani, N. Bajrami (72. Muci) – Tuci (84. Uzuni). Trenér: Sylvinho

Česko: Kovář – Coufal, Holeš, Jemelka, Bořil – Červ, Souček – V. Černý (64. Hložek), Šulc (83. Kuchta), Provod (83. Lingr) – Chorý (64. Kliment). Trenér: Hašek